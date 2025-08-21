Укр

Лидер электронной промышленности Закарпатья. Как завод Flex выглядел до атаки России

Татьяна Крутякова
Было попадание двух "Калибров"

Россия в ночь на 21 августа нанесла комбинированный удар по Украине, одно из попаданий было на заводе Flex в Мукачево. Там сразу начался масштабный пожар.

"Телеграф" покажет, как предприятие выглядело до атаки, а также расскажет, что о нем известно. Заметим, что предварительно две ракеты типа "Калибр" попали в завод.

В сети уже появились первые кадры предприятия, где видно, что оно получило немалые разрушения. Пока масштабы последствий уточняются, как и убытки.

Завод корпорации Flex был запущен в 2012 году. Он расположен довольно близко к границам с Венгрией, Словакией и Румынией, поэтому пользуется выгодными логистическими преимуществами.

Это предприятие имеет территорию площадью более 55 000 м² с несколькими зданиями. К слову, реконструкции некоторых из них отреставрировали только в 2025 году. В регионе завод считается одним из крупнейших работодателей с численностью персонала от 2800 до 4500 работников.

Основная специализация завода – инновационные технологии и производство товаров для отраслей медицины, потребительской электроники, бытовой техники и т.д. На предприятии проводились сборки печатных плат, тестирование, финальная сборка, литье пластмассы, логистика.

К слову, год назад премьер-министр Украины Юлия Свириденко посещала вместе с командой завод американской компании Flex. По ее словам, 21 августа "враг решил освободить Украину" от кофемашин.

"Тогда меня поразили масштаб инвестиций, технологичность и сила этого предприятия. И куда бы мы ни приезжали в загранкомандировку — в Японию, Берлин или другие города — везде встречали бытовую электронику, сделанную здесь", — пишет Свириденко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что интересного есть в Мукачеве и почему Россия может по нему бить.

