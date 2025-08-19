Россия массированно обстреляла Кременчуг в ночь судьбоносной встречи в США. Почему Путин выбрал именно этот город для удара

К счастью, обошлось без жертв

Кременчуг подвергся массированной комбинированной российской атаке в ночь на 19 августа. Именно этот город Россия избрала в качестве цели в ночь крупных переговоров в Вашингтоне — между президентами США и Украины и европейскими лидерами.

Хотя логику агрессивного главы России Владимира Путина понять трудно, "Телеграф" проанализировал, почему он мог выбрать для удара этой важной ночью именно Кременчуг. Как все, что делает Путин по отношению к Украине, обстрел Кременчуга является частью его политики давления и запугивания.

Что известно об обстреле Кременчуга

В ночь на вторник, 19 августа, Россия атаковала город десятками беспилотников, баллистическими и крылатыми ракетами. Прогремели десятки взрывов, под прицелом была энергетическая и транспортная инфраструктура. Возникли пожары, утро город встретил в дыму. К счастью, обошлось без жертв.

Карта движения российских ракет и дронов по Украине в ночь на 19 августа.

Утро Кременчуг встретил в дыму

Возникли пожары

Почему именно Кременчуг?

Вечерний Кременчуг

Кременчуг является стратегически важным городом для России по нескольким причинам. Одна из них – кременчугский нефтеперерабатывающий завод (КНПЗ). До начала полномасштабной войны он являлся крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием Украины с проектной мощностью 18,6 миллиона тонн в год. Россияне существенно повредили его в апреле 2022 года во время первых массированных обстрелов. 12 мая того же года россияне дополнительно обстреляли объект четырьмя ракетами.

Кременчугский НПЗ

Кроме того, в городе расположены важные объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. Они играют немаловажную роль в обеспечении логистики украинской армии и гражданского населения.

Кременчуг является одним из центров экономики и промышленности

Какие объекты в городе хотят уничтожить россияне

Промышленные объекты: нефтеперерабатывающий завод, Кременчугский завод технического углерода, вагоностроительный завод

нефтеперерабатывающий завод, Кременчугский завод технического углерода, вагоностроительный завод Транспортная инфраструктура: железнодорожные узлы, мосты через реку Днепр, имеющие критическое значение для поставки армии

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 19 августа, когда Дональд Трамп после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами звонил по телефону руководителю России Владимиру Путину, РФ устроила очередную атаку на Украину. Помимо большого количества ударных беспилотников стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты Х-101. Враг также запускал баллистические ракеты по Одесской и Полтавской областям. Именно Кременчуг стал главной мишенью атаки.