Россия ударила по Одессе. Поражён объект нефтяной компании (фото)

Был поражен объект топливно-энергетической инфраструктуры

В ночь на 18 августа российская оккупационная армия нанесла массированный дроновый удар по Одесщине. Из-за попадания вспыхнули объекты азербайджанской компании SOCAR.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС. Воздушная тревога была объявлена около 23:00 воскресенья, 17 августа.

Мониторинговые каналы сообщили, что над Черным морем собралось много "шахедов", впоследствии улетевших в сторону Одесского региона, в том числе Одессы. В скором времени жители областного центра услышали взрывы и звуки, характерные для работы ПВО. Над частью города появился дым, очевидцы рассказали, что неподалеку от своих домов видят огонь.

По данным прессслужбы регионального главка ГСЧС, в результате попаданий вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры.

Более 100 спасателей, добровольцев, пожарных из Национальной гвардии Украины и местных пожарных команд ликвидировали последствия вражеской атаки. Также привлекались пожарный робот и пожарный поезд Укрзализныци. Еще по одному адресу горел двухэтажный жилой дом (пока в нем никто не жил). По предварительной информации, погибших и пострадавших нет говорится в сообщении

Что предшествовало

В 23:32 Кипер сообщил, что россияне атакуют город ударными беспилотниками.

"Одесса и район, будьте в укрытиях!", — отметил он.

В 23:40 Труханов сообщил о взрывах в городе. Он предупредил об угрозе ударов для Пересыпского района и центральной части Одессы.

В 23:42 Воздушные силы сообщили о приближении большого количества "Шахедов" в город. Жителям посоветовали пройти в укрытие.

Также объявлена угроза применения врагом ударных беспилотников для Одесского района.

В 23:48 военные сообщили об угрозе обстрела сел Большая Балка и Нерубайское к северу от Одессы.

В 23:50 Воздушные силы предупредили об угрозе ударов по поселкам Радостное и Большой Дальник к западу от областного центра.

Мониторинговые паблики сообщали о приближении к городу около 18 дронов.

В 23:57 паблики сообщили об уменьшении количества дронов до 1 единицы.

Ранее Телеграф писал, что Россия атаковала ракетами Харьков.