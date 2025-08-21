Рус

Лідер електронної індустрії Закарпаття. Як завод Flex виглядав до атаки Росії

Тетяна Крутякова
Як виглядав до обстрілу завод американської компанії Flex Новина оновлена 21 серпня 2025, 16:51
Як виглядав до обстрілу завод американської компанії Flex. Фото Колаж, "Телеграф"

Було влучання двох "Калібрів"

Росія в ніч на 21 серпня завдала комбінованого удару по Україні, одне з влучань було на заводі Flex у Мукачеві. Там одразу спалахнула масштабна пожежа.

"Телеграф" покаже, як підприємство виглядало до атаки, а також розповість, що про нього відомо. Зауважимо, що попередньо дві ракети типу "Калібр" поцілили в завод.

У мережі вже з'явились перші кадри підприємства, де видно що воно зазнало чималих руйнувань. Наразі масштаби наслідків уточнюється, так само і збитків.

Зруйнований завод Flex
Зруйнований завод Flex
Завод Flex після удару
Дим над заводом Flex

Завод корпорації Flex був запущений у 2012 році. Він розташований досить близько до кордонів з Угорщиною, Словаччиною та Румунією, тому має вигідні логістичні переваги.

Завод Flex до удару
Завод зовні
Завод Flex до удару
Одна з будівель заводу з середини

Це підприємство має територію площею понад 55 000 м², з кількома будівлями. До слова, реконструкції деяких з них закінчили тільки у 2025 році. В регіоні завод вважається одним з найбільших роботодавців з чисельністю персоналу від 2 800 до 4 500 працівників.

Завод Flex до удару
Завод Flex до удару

Основна спеціалізація заводу — інноваційні технології і виробництво товарів для галузей медицини, споживчої електроніки, побутової техніки тощо. На підприємстві проводилась збірка друкованих плат, тестування, фінальна збірка, лиття пластмаси, логістика.

До слова, рік назад прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко відвідувала разом з командою завод американської компанії Flex. За її словами, 21 серпня "ворог вирішив звільнити Україну" від кавомашин.

"Тоді мене вразили масштаб інвестицій, технологічність і сила цього підприємства. І куди б ми не приїжджали у відрядження за кордон — у Японію, Берлін чи інші міста — скрізь зустрічали побутову електроніку, зроблену тут", — пише Свириденко

Свиреденко на заводі Flex
Свиреденко на заводі Flex

Раніше "Телеграф" розповідав, що цікавого є в Мукачеві і чому Росія може по ньому бити.

