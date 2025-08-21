Мукачево – новая мишень? Почему Россия бьет по сердцу Закарпатья

В городе не действует комендантский час, а последний удар был еще в 2024 году

В ночь на 21 августа Россия нанесла удар по Мукачеву, после взрывов над городом поднялся густой столб дыма. Предварительно оккупанты попали в предприятие. В городе вспыхнул масштабный пожар на площади 7000 кв.м – пострадавших уже 15 человек.

"Телеграф" решил выяснить, почему же россияне бьют по Мукачеву и какие стратегические объекты там есть. Заметим, что за период полномасштабного вторжения в городе раздавались взрывы не менее трех раз, последний раз в ноябре 2024 года.

Мукачево – это город в Закарпатской области на западе Украины. Здесь не действует комендантский час, как на большинстве территорий Украины. Среди важных объектов на территории города есть немало заводов и недействующий аэродром.

Последствия удара в Мукачево

Среди предприятий можно выделить:

Мукачевский приборостроительный завод "Мукачевприбор" (изготовляет электроприборы),

завод "Точприбор" специализируется на технике двойного и гражданского применения, в частности авиации;

ЧАО "Мукачевский завод "Точприбор"";

Flex (Flextronics) – международный производитель электроники;

ОДО "Мукачевский машиностроительный завод".

Кроме этого, есть еще с десяток заводов и предприятий, производящих напитки, строительные материалы и т.д.

Дым в Мукачево

По словам главы МИД Андрея Сибиги, Россия ударила по крупному американскому производителю электроники в Закарпатье. К счастью, обошлось без погибших, но есть пострадавшие, которым оказывается вся необходимая помощь. В результате удара произошел масштабный пожар.

Как отметил глава Закарпатской ОДА Мирослав Билецкий, две ракеты типа "Калибр" попали в завод в Мукачево. Среди пострадавших два человека в тяжелом состоянии. В результате удара возник масштабный пожар, который до сих пор ликвидируют спасатели.

Добавим, что на территории Мукачево есть бывший военный аэродром. Он был расположен примерно в 6 км к юго-западу от города. Ранее использовался в качестве базы перехватчик, сейчас закрытый. Аэродромов гражданской авиации на территории Мукачево нет.

