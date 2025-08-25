Масочный режим возвращается: в каких областях вводят ограничения из-за коронавируса

В Украине распространяется новый опасный штамм Stratus

В некоторых медицинских учреждениях Ровенской и Одесской областей вводится масочный режим. Это связано с распространением нового опасного штамма коронавируса.

Так, о введении ограничений в Региональном центре орфанных заболеваний, радиационной защиты и специализированной помощи сообщил областной совет. Масочный режим также был введен в областном кожно-венерологическом диспансере.

Глава областной администрации Андрей Карауш отметил, что такое решение было принято, учитывая увеличение количества заболеваний коронавирусной инфекцией. С начала августа в области официально подтвердили почти пол тысячи случаев заболевания, а 85-летняя женщина скончалась от осложнений.

"Знаю, что и в других наших областных медицинских учреждениях будут рассматривать введение такого шага, поэтому буду информировать об этом, ориентируясь на принятые решения. Добавлю, что в Областной инфекционной больнице, учитывая профиль, масочный режим действует постоянно", — написал он.

Чиновник посоветовал соблюдать правила личной гигиены, а по возможности — социальную дистанцию. Также он напомнил о вакцинации.

Одесская областная клиническая больница и Одесский областной перинатальный центр сообщили о введении внутренних противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения COVID-19 почти неделю назад. Это касается масочного режима и ограничения посещений пациентов.

Ограничения в Одесских больницах

Ранее мы писали, что новый штамм коронавируса Stratus отличается очень сильной усталостью и потерей голоса. Среди других клинических признаков, кроме охриплого или полностью утраченного голоса, кашель и ларингофарингит.