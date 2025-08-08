Число больных новым штаммом COVID-19 растет. В каких областях уже обнаружили

Коронавирус Stratus имеет достаточно характерные симптомы

Сейчас ситуация с новым штаммом коронавируса Stratus в Украине контролируемая. Однако уже зафиксировано около 40 случаев в разных областях и регионах.

Об этом рассказал и.о. заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко в эфире телемарафона. По его словам, заболевание COVID-19 XFG (Stratus) не вызывает чрезмерной нагрузки на медицинскую систему.

Однако повышение случаев инфицирования в летний период фиксировалось и в прошлом году, тогда было 684 случаев COVID-19 против 494 случаев в 2023 году. В настоящее время выявлено всего 38 случаев COVID-19.

В каких областях уже есть штамм Stratus:

Винницкой,

Днепропетровской,

Житомирской,

Запорожский,

Киевской,

Полтавской,

Черниговской,

в Киеве.

По словам Даниленко, вирус демонстрирует повышенную способность к распространению. Он не приводит к более тяжелому течению заболевания. В большинстве случаев у больных фиксируется сильная усталость и потеря голоса. В основном поражаются верхние дыхательные пути.

Симтомы коронавируса

Напомним, что первый случай заболевания коронавирусом Stratus был зафиксирован в Полтавской области. Врачи призывают соблюдать нормы по противодействию COVID-19 и при первых же симптомах обращаться в больницу.

