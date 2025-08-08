Укр

Число больных новым штаммом COVID-19 растет. В каких областях уже обнаружили

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
В каких областях уже есть новый штамм ковида Новость обновлена 08 августа 2025, 22:34
В каких областях уже есть новый штамм ковида. Фото Коллаж "Телеграфа"

Коронавирус Stratus имеет достаточно характерные симптомы

Сейчас ситуация с новым штаммом коронавируса Stratus в Украине контролируемая. Однако уже зафиксировано около 40 случаев в разных областях и регионах.

Об этом рассказал и.о. заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко в эфире телемарафона. По его словам, заболевание COVID-19 XFG (Stratus) не вызывает чрезмерной нагрузки на медицинскую систему.

Однако повышение случаев инфицирования в летний период фиксировалось и в прошлом году, тогда было 684 случаев COVID-19 против 494 случаев в 2023 году. В настоящее время выявлено всего 38 случаев COVID-19.

В каких областях уже есть штамм Stratus:

  • Винницкой,
  • Днепропетровской,
  • Житомирской,
  • Запорожский,
  • Киевской,
  • Полтавской,
  • Черниговской,
  • в Киеве.

По словам Даниленко, вирус демонстрирует повышенную способность к распространению. Он не приводит к более тяжелому течению заболевания. В большинстве случаев у больных фиксируется сильная усталость и потеря голоса. В основном поражаются верхние дыхательные пути.

Симтомы коронавируса
Симтомы коронавируса

Напомним, что первый случай заболевания коронавирусом Stratus был зафиксирован в Полтавской области. Врачи призывают соблюдать нормы по противодействию COVID-19 и при первых же симптомах обращаться в больницу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в одном из детских лагерей на Львовщине отравилось более 20 детей.

Теги:
#Украина #Covid-19 #Ковид