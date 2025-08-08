Новый штамм COVID-19 накрыл Украину. Какие симптомы и что делать, если заболел

Заметив эти симптомы, человеку следует немедленно обратиться к врачу

Выявленный в Украине новый штамм коронавируса Stratus имеет достаточно характерные симптомы. В Полтавской области уже зафиксирован первый случай заболевания.

Как отметила семейный врач Сингапурского медицинского центра Вита Олещенко в эфире Ранок.LIVE, заметив эти симптомы, человеку следует немедленно обратиться к врачу. Однако специфического лечения нет, только симптоматическое.

По словам врача, новый штамм коронавируса Stratus отличается очень сильной усталостью и потерей голоса. Среди других клинических признаков, кроме охриплого или полностью утраченного голоса, кашель и ларингофарингит.

Сейчас даже при отсутствии локдаунов, людям следует внимательнее относиться к здоровью. Использовать антисептики, избегать контакта с больными и носить маски.

" Лечения как таковой не существует и нужно лечиться симптоматически. Чем раньше вы обратитесь к врачу со своими симптомами — тем раньше вы получите медицинскую помощь, которая сможет снизить вашу симптоматику и спасти вам жизнь", — добавила Олещенко.

Симтомы коронавируса

Первые случаи Stratus в Украине.

В Полтавской области зарегистрировали одного больного COVID-19 генетической линии XFG под названием Stratus. Как отметил "Суспільному" эпидемиолог областного центра контроля и профилактики болезней Андрей Байбарза, в настоящее время заболевание быстро распространяется в мире.

Известно, что на Полтавщине случай заболевания был обнаружен в конце июля при определении генетической последовательности. Доля этого штамма выросла с 7,4% до 22,7% в мире за один месяц. Всемирная организация здравоохранения взяла его под свой контроль.

