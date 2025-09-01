В Киеве провели вечер памяти в честь Андрея Парубия: пришли Порошенко, Джемилев и не только (эксклюзивные фото)

На Майдан пришло много людей

В Киеве на Майдане Независимости прошел вечер воспоминаний в честь нардепа Андрея Парубия, которого убили 30 августа во Львове. Туда пришли несколько сотен человек, включая многих известных политиков.

На месте побывал корреспондент "Телеграфа" Алексей Иванченков. Он сделал несколько снимков, на которых показал что там происходило.

На фото можно заметить, что на мероприятие пришло много соратников Парубия по партии "Европейская солидарность". Среди них Петр Порошенко, Алексей Гончаренко, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Владимир Вятрович и другие. Также на мероприятиях присутствовали Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров и бывший мэр Херсона Владимира Миколаенко, которого недавно вернули из российского плена.

Как известно, около полудня 30 августа неизвестный мужчина с рюкзаком "Glovo" и в мотоциклетном шлеме сделал восемь выстрелов в Парубия из пистолета. Из-за этого нардеп погиб на месте до приезда "скорой помощи".

Правоохранители оперативно задержали 52-летнего жителя Львова, который признался в работе на российские спецслужбы. Он рассказал, что его сын-военнослужащий пропал без вести под Бахмутом, после чего он начал мониторить вражеские ресурсы, чтобы найти хоть какую-то информацию. Этим воспользовались россияне, которые сыграли на личной трагедии и принудили его убить "любого украинского известного политика". Злоумышленник выбрал Парубия, так как несколько раз встречал его в городе.