У Києві провели вечір пам’яті на честь Андрія Парубія: прийшли Порошенко, Джемілєв і не лише (ексклюзивні фото)

На захід прийшло багато соратників Парубія з партії "Європейська солідарність"

У Києві на Майдані Незалежності відбувся вечір спогадів на честь нардепа Андрія Парубія, якого вбили 30 серпня у Львові. Туди прийшло кілька сотень людей, включаючи багатьох відомих політиків.

На місці побував кореспондент "Телеграфа" Олексій Іванченков. Він зробив кілька знімків, на яких показав, що там відбувалося.

На фото можна помітити, що на захід прийшло багато соратників Парубія з партії "Європейська солідарність". Серед них Петро Порошенко, Олексій Гончаренко, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Володимир В’ятрович та інші. Також на заходах були присутні Мустафа Джемільов, Рефат Чубаров та колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, якого нещодавно повернули з російського полону.

Вечір пам’яті на честь Парубія у Києві Вечір пам’яті на честь Парубія у Києві Вечір пам’яті на честь Парубія у Києві Вечір пам’яті на честь Парубія у Києві Вечір пам’яті на честь Парубія у Києві Петро Порошенко Володимир В’ятрович Артур Герасимов

Вечір пам’яті на честь Парубія у Києві Вечір пам’яті на честь Парубія у Києві Вечір пам’яті на честь Парубія у Києві Іванна Клімпуш-Цинцадзе Петро Порошенко Мустафа Джемілєв Вечір пам’яті на честь Парубія у Києві Вечір пам’яті на честь Парубія у Києві

Як відомо, близько полудня 30 серпня невідомий чоловік із рюкзаком "Glovo" і в мотоциклетному шоломі зробив вісім пострілів у Парубія з пістолета. Через це нардеп загинув на місці до приїзду "швидкої допомоги".

Правоохоронці оперативно затримали 52-річного мешканця Львова, який зізнався у роботі на російські спецслужби. Він розповів, що його син-військовослужбовець зник безвісти під Бахмутом, після чого він почав моніторити ворожі ресурси, щоб знайти хоч якусь інформацію. Цим скористалися росіяни, які зіграли на особистій трагедії та змусили його вбити "будь-якого українського відомого політика". Зловмисник вибрав Парубія, оскільки кілька разів зустрічав його у місті.