Любящий отец и патриот? Новые подробности о подозреваемом в убийстве Андрея Парубия

Подозреваемого видели возле места преступления еще до трагедии

Появились новые подробности о подозреваемом в убийстве бывшего председателя Верховной Рады и нардепа Андрея Парубия. Мужчину уже задержали и не исключают "российский след".

Как пишет нардепка Нина Южанина, убийцей оказался — львовянин, греко-католик, патриот, 52-летний отец. Его якобы шантажировали российские спецслужбы.

"Его завербовали спецслужбы врага, предоставляли ему инструкции через общение в ТГ, разрабатывали и готовили его к подробностям совершения им РАСПРАВЫ НАД МАЙДАНОМ. Конечно, этого отца шантажировали и подвели его к исполнению величайшего тяжкого преступления — убийства государственного деятеля, именно Андрея Парубия", — пышет нардеп.

Пост Южаниной

В то же время, она высказывает немало претензий к работе украинских спецслужб и того, что преступника не задержали еще на этапе планирования.

Добавим, что издание "Высокий замок" опубликовало новые подробности убийства Парубия, ссылаясь на свои источники. По их данным, убийца сам выбрал Парубия, ведь россияне якобы сказали мужчине убить "любого известного украинского политика". Он выбрал нардепа, потому что знал, где он живет.

Задержание подозреваемого

Известно, что 23 августа днем за неделю до трагедии камеры наблюдения зафиксировали на улице Ефремова потенциального убийцу. Предполагается, что он либо проводил подготовку к убийству, либо планировал покушение в этот день, но ему что-то помешало.

Кроме того, отмечается, что Парубий постоянно ходил по одному и тому же маршруту, в одно и то же время в спортзал, именно через улицу Ефремова. Охраны у него не было, поэтому был легкой мишенью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети появились первые фото подозреваемого в убийстве Парубия.