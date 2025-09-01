Во Львове прощаются с Парубием: людей пришло больше, чем может поместить собор (видео)

Людей пришло очень много

В Архикафедральном Соборе святого Юра во Львове прощаются с народным депутатом Андреем Парубием, которого застрелили во Львове 30 августа. Людей оказалось так много, что они не поместились в соборе.

Об этом сообщает Униан. Парастас начался в 19:00.

Отмечается, что к месту пришло много людей с цветами, а ритуальные службы привезли венки от Верховной Рады — отдельно от спикера и от парламентского комитета, в который входил Парубий.

Люди пришли попрощаться с Парубием

Венки от спикера парламента и комитета Рады

Как известно, около полудня 30 августа неизвестный мужчина с рюкзаком "Glovo" и в мотоциклетном шлеме сделал восемь выстрелов в Парубия из пистолета. Из-за этого нардеп погиб на месте до приезда "скорой помощи".

Правоохранители оперативно задержали 52-летнего жителя Львова, который признался в работе на российские спецслужбы. Он рассказал, что его сын-военнослужащий пропал без вести под Бахмутом, после чего он начал мониторить вражеские ресурсы, чтобы найти хоть какую-то информацию. Этим воспользовались россияне, которые сыграли на личной трагедии и принудили его убить "любого украинского известного политика". Злоумышленник выбрал Парубия, так как несколько раз встречал его в городе.