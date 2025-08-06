Хрупкая 19-летняя невеста с пышной прической: как выглядела Юлия Тимошенко в день свадьбы (фото)

Политик живет с мужем всю жизнь, у них есть общая дочь Евгения

Юлия Тимошенко — настоящий ветеран украинской политики, которая впервые пришла в Раду в 1997 году, дважды занимала пост премьер-министра и до сих пор остается лидером своей политической партии "Батькивщина". Однако мало кто знает, как Тимошенко выглядела в главный день своей жизни — в день свадьбы.

"Телеграф" рассказывает и показывает, какой невестой была Тимошенко, когда ей было всего 19 лет.

Юлия и Александр Тимошенко

Тимошенко и ее муж — что известно

Юлия Тимошенко и ее муж Александр поженились в 1979 году и с того времени вот уже 46 лет вместе. На момент свадьбы политику было всего 19 лет, а само торжество, судя по фото, было очень красивым.

Юлия и Александр Тимошенко в образе невесты и жениха

У Юлии и Александра очень милая история знакомства, они буквально влюбились с первого взгляда и очень скоро сыграли свадьбу. В студенческие годы будущая нардеп поехала работать на лето вожатой в детский лагерь. Там же пионервожатым устроился работать и ее знакомый Александр Тимошенко. И так вышло, что они не просто подружились, а просто влюбились друг в друга.

Когда вернулись с лагеря, решили долго не тянуть и практически сразу сыграли свадьбу. И после этого, конечно же, начали жить вместе.

Юлия и Александр Тимошенко в день свадьбы

Какой была Тимошенко в образе невесты?

В день свадьбы 19-летняя Юлия Тимошенко выглядела просто потрясающе. Она была худенькой скромной девушкой в приталенном свадебном платье закрытого типа, которое красиво подчеркнуло стройную фигуру. Красивый свадебный наряд дополнили аккуратные белые босоножки и длинная фата.

Больше всего внимания привлекает необычная прическа Юли-невесты. Ее волосы были собраны в высокий пучок на затылке, а с двух сторон над ушами вились игривые локоны. Волосы невесты ко всему еще и были украшены белыми цветами.

Юлия и Александр Тимошенко в день свадьбы

В сети есть всего несколько архивных фото со свадьбы Юлии Тимошенко. На одном из фото можно увидеть, как высокий и статный жених Александр держит свою молодую жену на руках, а она мило улыбается в этот момент и обнимает мужа за плечи.

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