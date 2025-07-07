Ее квартиру купил российский полковник: как выглядит сталинка в Днепре, где когда-то жила Тимошенко

В этом доме политик провела детство и юность

Юлия Тимошенко — настоящий ветеран украинской политики, которая является народным депутатом Верховной Рады с 1997 года. До политической карьеры она жила в родном городе Днепр — в обычной сталинке на бывшей улице Карла Маркса. Сейчас квартира в этом доме принадлежит другим людям.

"Телеграф" расскажет, что известно о квартире Юлии Тимошенко в Днепре и как выглядит ее дом и двор на улице Яворницкого, 26 (бывашая — Карла Маркса).

Тимошенко и ее квартира в Днепре

Юлия Тимошенко родилась 27 ноября 1960 года в Днепропетровске, сейчас ей 65 лет и она продолжает свою политическую карьеру в Украине, являясь народным депутатом. Свое детство и юность лидер "Батькивщины" провела в обычной сталинке на улице Карла Маркса.

Юлия Тимошенко в Верховной Раде

Это двухкомнатная квартира на 50 квадратных метров в обычном доме, которые активно строились во времена Сталина. Отсюда и название — сталинка. Сейчас ни города Днепропетровска (теперь это Днепр), ни улицы Карла Маркса (сейчас Яворницкого) уже не существует, а сама Тимошенко потеряла квартиру во время судовых процессов против нее.

Дом в Днепре, в котором жила Тимошенко

В 2011 году Генеральная прокуратура Украины конфисковала квартиру Тимошенко в Днепре в рамках судовых процессов. Как известно, в то время Юлию Владимировну судили за подписание газовых соглашений с Россией в 2009 году. Она получила 7 лет лишения свободы и даже часть срока отсидела, пока ее не выпустили во время Революции Достоинства.

Дом Тимошенко в Днепре

В 2012 году исполнительная служба выставила на продажу конфискованную квартиру Юлии Тимошенко в Днепре. В сети есть информация, что ее купил мужчина по имени Андрей Михайлович. Он якобы был российским полковником запаса, в прошлом руководил батальоном воздушно-десантных войск в РФ.

Двор дома Тимошенко в Днепре

"Я купил квартиру на аукционе в начале 2012 года. Мне ее предложили, меня устроила цена, я ее приобрел. Я знаю, что предыдущая хозяйка была премьером, но мне какая разница, кто в квартире жил до меня?" – рассказал журналистам новый владелец квартиры Тимошенко в 2013 году.

Однако, как оказалось, Юлия Владимировна таки отсудила свое за потерянную квартиру. Выселять нового владельца она, очевидно, не стала, однако через суд получила компенсацию от государства — более полумиллиона гривен.

Двор дома Юлии Тимошенко в Днепре

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в детстве выглядела Юлия Тимошенко. Не дружила с девочками и занималась гимнастикой.