"Кибербезопасность — общее дело": В Киеве на IT Meets обсудили, как бизнесу защитить данные и репутацию

20 августа в пространстве GNRTR Coworking собрались IТ-руководители, эксперты по киберзащите и юристы, чтобы поговорить о безопасности данных в бизнесе. В течение дня участники встречи "Кибербезопасность: как бизнесу защититься от угроз" от IT Meets делились опытом, дискутировали и предлагали практические решения, помогающие компаниям оставаться устойчивыми в эпоху цифровых рисков.

IT Meets – Степан Веселовский, CEO Lviv IT Cluster

На сцене обсуждали, кто в 2025 году реально отвечает за безопасность компании, почему формальная сертификация не гарантирует защиты и как правильно говорить с клиентами в случае киберинцидента. Выступления касались и стандартов ISO/IEC 27001, и проверок контрагентов через KYC/KYS и новых требований международных партнеров.

Среди спикеров — руководители известных украинских компаний: Виталий Якушев и Александр Смичников (10Guards), Артем Скрипник (Favbet Tech), Руслана Округ (Raiffeisen Bank), Алексей Ясинский (BAKOTECH), Олег Полигенько (Nova Digital, CISO Club Ukraine), Ростислав Конд Ефремов (Kitsoft), Роман Сологуб (ISSP), Андрей Мокич (DigVel), Юлия Петрик (Calibrated), Адриан Павликевич (SoftServe), Сергей Харюк (AmonSul).

IT Meets – панельная дискуссия: "Кому доверить безопасность"

Одной из самых активных стала дискуссия с участием CEO Favbet Tech Артема Скрипника. Был поднят вопрос о том, кто в 2025 году реально отвечает за кибербезопасность в IТ-отрасли. Эксперт обратил внимание на различия между информационной и IТ-безопасностью, наметил вызовы в сохранении данных и доверия клиентов, а также отметил важность выбора действенной модели управления рисками, охватывающей все процессы компании.

"Безопасность должна быть частью стратегии компании. Это вопрос доверия и зрелости бизнеса. В Favbet Tech мы строим подход, объединяющий технологии, коммуникацию и ответственность команды", — отметил Скрипник.

Не менее оживленной была панельная дискуссия об антикризисных коммуникациях. Спикеры привели конкретные кейсы, где правильное сообщение сохраняло репутацию, а неудачно разрушало доверие. Речь шла о том, кто именно должен говорить от имени компании, как быстро реагировать и какие ошибки следует избегать.

Несмотря на сложность темы, конференция прошла в открытой атмосфере. Именно это создало основу для практического диалога. Участники оставили событие с четким осознанием того, что кибербезопасность перестала быть делом отдельных технических отделов. Это общая ответственность бизнеса, коммуникационных команд и руководства. Именно так формируется среда, где доверие клиентов и партнеров сохраняется даже во времена непредвиденных угроз.

Партнером мероприятия выступила Favbet Tech. За три года существования компания вошла в 50 крупнейших продуктовых IТ-компаний Украины по версии DOU, стала резидентом "Дія.City" и частью IT Ukraine Association. Favbet Tech является соинициатором первого в Украине комитета по направлению AI. Также по итогам года компания вошла в 5 крупнейших налогоплательщиков среди резидентов "Дія.City ".