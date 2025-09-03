"Двойной агент" СБУ помог жене Медведчука сбежать в Беларусь — расследование

Сам "агент" не стал отвечать на вопросы журналистов

В начале 2022 года жена политика Виктора Медведчука, кума Владимира Путина Оксана Марченко смогла пересечь границу с Беларусью благодаря сотруднику СБУ. Журналисты выяснили, что его зовут Валерий Туз.

Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо". Отмечается, что Марченко покинула Украину 18 февраля 2022 года в сопровождении людей из охраны Медведчука. Однако журналистам удалось узнать, что среди них был и человек, который официально никогда на нардепа не работал.

Источники издания сообщили, что с четвертого квартала 2022 год и по второй квартал 2024-го он получал зарплату от СБУ. Они добавили, что до официального трудоустройства он был "двойным агентом" и сотрудничал со Службой безопасности.

Это бывший охранник Виктора Медведчука. Это человек, который помог задержать его, когда Медведчук пытался скрыться. Затем он некоторое время проработал в Службе безопасности и дальше с ним прекратили сотрудничество. Или, возможно, у него теперь есть какие-то другие задачи, не знаю источник "Слідство.Інфо"

В СБУ информацию подтверждать не стали, лишь отметили, что этот человек у них не работает. Журналистам также удалось связаться с самим Тузом, однако он бросил трубку, когда услышал вопрос, и больше на звонки не отвечал.

Валерий Туз

Не удалось получить комментарий и у бывшего главы СБУ Ивана Баканова, который руководил спецслужбой в то время. Марченко тоже запросы журналистов проигнорировала.

Как сообщалось ранее, 18 февраля 2022 года Марченко сбежала в Беларусь, а 7 апреля на ее активы был наложен арест.

11 апреля 2023 года она попала в розыск по делу о финансировании российских силовиков. Ее подозревают в совершении преступления согласно части 3 ст.110 Уголовного кодекса, то есть финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти