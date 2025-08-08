Сменила роскошные наряды на платки и теперь похожа на бабушку: как изменилась Оксана Марченко

Глубокие декольте и гламурные платья остались для Марченко в прошлом

В свое время жена Медведчука и кума Путина была одной из самых известных телеведущих Украины. Оксана Марченко в свое время покоряла сцены главных телешоу страны — у Украины есть талант", "Х-Фактор". На экранах она появлялась в роскошных платьях со стразами и декольте, невероятными прическами и красивым макияжем. Но после побега в Россию все кардинально изменилось.

Теперь жена Медверчука выглядит совсем иначе – сейчас она похожа на бабушку, а роскошными луками даже и не пахнет. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит Оксана Марченко сейчас.

Как изменилась Оксана Марченко

В Украине Марченко была ведущей самых рейтинговых шоу нашей страны. Она свободно и красиво говорила по-украински и для многих была эталоном красоты.

Оксана Марченко часто появлялась на ТВ в невероятно красивых лугах

Особое внимание всегда привлекали образы Марченко. В кадре она всегда появлялась в роскошных платьях, часто украшенных стразами, пайетками. Ее луга были максимально гламурными – с красивыми украшениями, платьями с открытыми плечами, декольте. Тогда она была настоящей звездой.

Оксана Марченко была настоящей звездой

Теперь от "звезды" не осталось ни следа — да, Марченко до сих пор работает ведущей. Однако она создала собственный YouTube-канал и ведет шоу "Паломница". Там она появляется в платках, скромных кофточках, а на лице ее нет красивого макияжа — заметны только морщинки. Похоже, "русский мир" не пошел ей на пользу.

В России роскошные платья Марченко не одевает для шоу

Теперь в своем проекте "Паломница" появляется в закрытой одежде, узких платьях к лодыжке, с платком на голове — внешний вид изменился до неузнаваемости. В своем шоу Марченко посещает церкви и монастыри. Образ, который она использовала после побега Медведчука, похоже, пришелся ей по душе.

Сейчас Марченко выглядит как бабушка в платочке

