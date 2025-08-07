Агент КГБ, "адвокат" Стуса и кум Путина: каким в молодости был госпредатель Виктор Медведчук (фото)

В этот день, 7 августа, государственному преступнику исполняется 71 год

Виктор Медведчук — скандально-известная личность в украинской политике, он отметился своим пророссийским влиянием и имеет криминальные дела за госизмену. В 2021 году он был отправлен под домашний арест, а уже в 2022-м, когда началась полномасштабная война, попытался сбежать, но был пойман. Вскоре его обменяли на украинских военнопленных. В этот день, 7 августа у бывшего олигарха день рождения, ему исполнился 71 год.

"Телеграф" решил вспомнить, как в молодости выглядел Виктор Медведчук и с чего начиналась его карьера.

Виктора Медведчука поймали при попытке побега в Россию. Фото Getty Images

Медведчук в молодости — что о нем известно

Виктор Медведчук родился 7 августа 1954 года в российском Красноярском крае, сегодня ему исполнился 71 год. В 60-х годах его семья переехала на Житомирщину, и уже здесь в советской Украине он заканчивал школу и начинал строить свое будущее.

Виктор Медведчук в юные годы

Уже в юности Медведчук решил, что свяжет свою жизнь с правоохранительными органами. Однако его не приняли в школу милиции, когда он пытался туда поступить. Однако, как утверждают некоторые источники, именно с того времени Медведчука завербовали.

Сначала он стал так называемым "внештатным сотрудником милиции". А вскоре, вероятно благодаря связям с КГБ, поступил на юридический факультет Киевского университета.

Виктор Медведчук в молодости

Из-за уничтоженных архивов во время распада СССР, нет документальных доказательств того, что Медведчук был агентом КГБ. Однако свидетели утверждали, что он сотрудничал со спецслужбами на пользу Кремля, причем это продолжалось даже после обретения Украиной независимости. В то время он имел позывной "Соколовский". Сам олигарх в многочисленных интервью опровергал свои связи с КГБ.

Виктор Медведчук с самого начала политической карьеры продвигал пророссийские нарративы

Дело Стуса, за которое в Украине ненавидят Медведчука, рассматривалось в начале 80-х годов. Тогда его назначили адвокатом украинского поэта и диссидента, однако он "слил" его дело, буквально согласившись с обвинением и тем самым подписав великому украинскому деятелю смертный приговор. Из-за Медведчука Василий Стус получил 10 лет лагерей и умер в заключении в 1985 году.

Медведчук "слил" в суде дело Василия Стуса

Кумом Путина Медведчук стал в 2004 году, когда его жена Оксана Марченко родила дочь. Именно она настояла на том, чтобы пригласить Путина стать крестным для их с Медведчуком дочери Дарьи. К слову, крестной стала жена Дмитрия Медведева Светлана.

Медведчук и Путин познакомились в 2000-х годах

Известно, что Медведчук познакомился с Путиным в начале 2000-х годов, когда был главой администрации президента Леонида Кучмы. Позже они сильно сблизились из-за пророссийских взглядов олигарха. Как известно Виктор Медведчук активно продвигал интересы России, что сделало его важной фигурой для Кремля.

Медведчук был главой Администрации Кучмы с 2002 по 2005 год

Медведчук был главой Администрации Кучмы с 2002 по 2005 год