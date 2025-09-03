"Подвійний агент" СБУ допоміг дружині Медведчука втекти до Білорусі — розслідування

Сам "агент" не став відповідати на запитання журналістів

На початку 2022 року дружина політика Віктора Медведчука, кума Володимира Путіна Оксана Марченко змогла перетнути кордон з Білоруссю завдяки співробітнику СБУ. Журналісти з’ясували, що його звуть Валерій Туз.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо". Зазначається, що Марченко залишила Україну 18 лютого 2022 року у супроводі людей з охорони Медведчука. Однак журналістам вдалося дізнатися, що серед них була і людина, яка офіційно ніколи на нардепа не працювала.

Джерела видання повідомили, що з четвертого кварталу 2022 року та по другий квартал 2024-го він отримував зарплату від СБУ. Вони додали, що й до офіційного працевлаштування він був "подвійним агентом" та співпрацював зі Службою безпеки.

Це колишній охоронець Віктора Медведчука. Це людина, яка допомогла затримати його, коли Медведчук намагався втекти. Потім він деякий час пропрацював у Службі безпеки і надалі з ним припинили співпрацю. Чи, можливо, у нього тепер є якісь інші завдання, не знаю джерело "Слідство.Інфо"

У СБУ інформацію підтверджувати не стали, лише наголосили, що ця людина у них не працює. Журналістам також вдалося зв’язатися із самим Тузом, проте він кинув слухавку, коли почув запитання, і більше не відповідав на дзвінки.

Валерій Туз

Не вдалося отримати коментар і в колишнього голови СБУ Івана Баканова, який на той час керував спецслужбою. Марченко також запити журналістів проігнорувала.

Як повідомлялося раніше, 18 лютого 2022 року Марченко втекла до Білорусі, а 7 квітня на її активи було накладено арешт.

11 квітня 2023 року вона потрапила у розшук у справі про фінансування російських силовиків. Її підозрюють у скоєнні злочину відповідно до частини 3 ст. 110 Кримінального кодексу, тобто фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, чи захоплення державної влади