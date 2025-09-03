Укр

Без такси и с клумбами: в сети показали, как выглядел аэропорт "Борисполь" после открытия (фото)

Автор
Катерина Шполянская
Дата публикации
Читати українською
Автор
1097
Аэропорт "Борисполь", иллюстративный фото.
Аэропорт "Борисполь", иллюстративный фото.. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эта уникальная открытка демонстрирует, как выглядел легендарный аэропорт в Киеве, когда только открылся для международных рейсов

Бориспольский аэропорт — главные "воздушные ворота" Украины — сегодня знаком каждому путешественнику. Но мало кто помнит, каким был этот аэропорт несколько десятилетий назад.

Недавно в интернете появилась редкая фотография – старая открытка с аэропортом Бориспольского в Киеве. Эта ретро фотография, которой поделился Дмитрий Никонов, не только может вызвать волну ностальгии, но и откроет интересные страницы истории украинской авиации.

Архитектурное наследие аэропорта

На открытке видна характерная для советского периода архитектура аэропорта – большой фасад с широкими арочными окнами и ярко выраженной геометрией конструкции. Такой стиль соответствует направлению советского модернизма, который существенно повлиял на дизайн зданий бориспольского терминала.

"Старый" терминал имел характерную полукруглую крышу с огромными окнами, которые обеспечивали естественное освещение и создавали просторное внутреннее пространство. Архитекторы приложили усилия, чтобы совместить функциональность и монументальность, ведь аэропорт должен был стать "визитной карточкой" столицы Украины.

От идеи к реализации

История Бориспольского аэропорта началась в 1959 году, когда было проведено строительство первой очереди. Старый киевский аэропорт Жуляны на тот момент не мог принимать большие самолеты и справляться с ростом пассажиропотока. Поэтому Борисполь начали строить как современный международный аэропорт для обслуживания столичного региона.

Строительство терминала в 1950-х годах
Терминал аэропорта Борисполь внутри

В 1965 году был открыт основной терминал, который и изображен на открытке. Это было эпохальное событие для украинской авиации – страна получила современные воздушные ворота, соответствующие мировым стандартам того времени.

Золотая эра авиации

Со временем Борисполь стал основными международными воздушными воротами страны. В 1970-х годах аэропорт принимал самолеты Ил-62, Ту-154 и даже легендарный Ан-225 "Мрия" — самый тяжелый самолет в мире, который впоследствии стал символом украинской авиации.

В те времена аэропорт был не просто местом для посадки и вылета самолетов. Это был настоящий центр авиации, откуда летали рейсы по всей территории Советского Союза и в другие социалистические страны.

Так терминал выглядел в 1980-е

Значительная реконструкция и расширение произошли в 2000-х годах, когда Борисполь превратился в полностью современный аэропорт с новым терминалом D. Сегодня от того советского архитектурного стиля остались только воспоминания и редкие фотографии на открытках.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким был первый рейс и как выглядел аэропорт "Киев" 100 лет назад. 25 мая 1924 года на киевском аэродроме возле Жулян приземлился первый регулярный пассажирский рейс в истории украинской авиации.

Теги:
#Киев #Аэропорт #Борисполь #Старые фото