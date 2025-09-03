Без такси и с клумбами: в сети показали, как выглядел аэропорт "Борисполь" после открытия (фото)

Эта уникальная открытка демонстрирует, как выглядел легендарный аэропорт в Киеве, когда только открылся для международных рейсов

Бориспольский аэропорт — главные "воздушные ворота" Украины — сегодня знаком каждому путешественнику. Но мало кто помнит, каким был этот аэропорт несколько десятилетий назад.

Недавно в интернете появилась редкая фотография – старая открытка с аэропортом Бориспольского в Киеве. Эта ретро фотография, которой поделился Дмитрий Никонов, не только может вызвать волну ностальгии, но и откроет интересные страницы истории украинской авиации.

Архитектурное наследие аэропорта

На открытке видна характерная для советского периода архитектура аэропорта – большой фасад с широкими арочными окнами и ярко выраженной геометрией конструкции. Такой стиль соответствует направлению советского модернизма, который существенно повлиял на дизайн зданий бориспольского терминала.

"Старый" терминал имел характерную полукруглую крышу с огромными окнами, которые обеспечивали естественное освещение и создавали просторное внутреннее пространство. Архитекторы приложили усилия, чтобы совместить функциональность и монументальность, ведь аэропорт должен был стать "визитной карточкой" столицы Украины.

От идеи к реализации

История Бориспольского аэропорта началась в 1959 году, когда было проведено строительство первой очереди. Старый киевский аэропорт Жуляны на тот момент не мог принимать большие самолеты и справляться с ростом пассажиропотока. Поэтому Борисполь начали строить как современный международный аэропорт для обслуживания столичного региона.

Строительство терминала в 1950-х годах

Терминал аэропорта Борисполь внутри

В 1965 году был открыт основной терминал, который и изображен на открытке. Это было эпохальное событие для украинской авиации – страна получила современные воздушные ворота, соответствующие мировым стандартам того времени.

Золотая эра авиации

Со временем Борисполь стал основными международными воздушными воротами страны. В 1970-х годах аэропорт принимал самолеты Ил-62, Ту-154 и даже легендарный Ан-225 "Мрия" — самый тяжелый самолет в мире, который впоследствии стал символом украинской авиации.

В те времена аэропорт был не просто местом для посадки и вылета самолетов. Это был настоящий центр авиации, откуда летали рейсы по всей территории Советского Союза и в другие социалистические страны.

Так терминал выглядел в 1980-е

Значительная реконструкция и расширение произошли в 2000-х годах, когда Борисполь превратился в полностью современный аэропорт с новым терминалом D. Сегодня от того советского архитектурного стиля остались только воспоминания и редкие фотографии на открытках.

