Зникла одна важлива деталь: в мережі показали архівне фото кінотеатру "Київ"

Найімовірніше, вона не пережила реконструкцій

Історія Києва зберігає багато цікавих архітектурних деталей, які з часом зникають або змінюються. У мережі нещодавно з’явилася рідкісна світлина, яка відкриває новий ракурс на знайомий усім кінотеатр "Київ".

На фото, яким поділився Дмитро Ніконов, зафіксовано унікальний декоративний елемент оздоблення будівлі. Ця деталь давно зникла, але залишається важливою частиною культурної спадщини столиці. "Телеграф" вирішив розповісти про кінотеатр докладніше.

Що ми бачимо на фото

На цій ретро-листівці ми бачимо один із найвідоміших кінотеатрів столиці – "Київ". Але увагу привертає одна особлива деталь, яка сьогодні вже не існує: скульптурна група над портиком будівлі. Ця багатофігурна композиція, що увінчувала трикутний фронтон споруди, складалася з трьох фігур українських селян і робітників, прикрашала будівлю та додавала їй архітектурної виразності й символізму. Вона протрималася, ймовірно, до кінця 1970-х років, після чого була демонтована.

Кінотеатр "Київ" на листівці, фото: Дмитро Ніконов

Трохи з історії кінотеатру

Кінотеатр "Київ" було відкрито у 1952 році, і він став одним із центральних кінематографічних закладів столиці. Споруджений у стилі сталінського ампіру, він є яскравим прикладом так званої радянської класичної архітектури. За часів свого існування кінотеатр "Київ" пережив різні реставрації та зміни, зокрема й у своєму архітектурному оформленні.

Інтер’єри кінотеатру були оздоблені у традиційних формах історизму, характерних для 1950-х років. Внутрішнє оформлення включало елементи ордера — пілястри та пілони, ліпнину у вигляді карнизів, капітелей та обрамлень входів. Використаний також штучний камінь, зокрема у підлогах вестибюля, парадній сходовій клітці та балюстрадних огорожах.

Інтрер’єр кінотеатрку "Київ", архівне фото

Унікальною інновацією під час будівництва стало застосування спеціального акустичного тинькування, що вперше в Україні забезпечувало кришталево чистий звук всередині залів кінотеатру. Цей технічний прийом суттєво покращував якість перегляду фільмів, роблячи "Київ" одним із найсучасніших кінотеатрів свого часу.

Сьогодні кінотеатр "Київ" не працює і знаходиться на ремонті та реставрації. Міська влада планує відновити його роботу, але це станеться після завершення воєнного стану та відповідних протиаварійних і реставраційних робіт. Наразі будівля перебуває в комунальній власності, але у судових спорах обговорюється питання повернення оренди колишньому орендодавцю.

Сучасний вигляд кінотаатру "Київ"

