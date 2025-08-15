Сегодня их сложно представить такими: архивный снимок Золотых ворот Киева показали в сети (фото)

Это редкое черно-белое изображение позволяет современникам увидеть, как выглядел главный въезд в средневековый Киев времен Ярослава Мудрого в советский период

Золотые ворота Киева занимают особое место в истории не только украинской столицы, но и всей Восточной Европы. Построенные в XI веке во времена правления князя Ярослава Мудрого, они служили главным въездом в средневековый город и демонстрировали могущество Киевской Руси всему миру того времени.

На днях в сети появилось редкое архивное фото Золотых ворот в Киеве, сделанное М.Ф. Козловским в 1976 году. Это уникальное изображение, которым поделились в сообществе Старые фото Киева, демонстрирует состояние памятника незадолго до его масштабной реконструкции в 1982 году.

Уникальный взгляд из прошлого

Черно-белая фотография, сделанная фотографом М.Ф. Козловским в 1976 году имеет неоценимое историческое значение. Она фиксирует вид Золотых ворот в период, когда сооружение еще прошло масштабной реконструкции – ее провели позже. Этот снимок из архивного альбома позволяет современникам увидеть достопримечательность в аутентичном состоянии, хранившемся десятилетиями.

На фотографии 1976 года мы видим Золотые ворота в их тогдашнем виде — суровом, но величественном. Сооружение предстает перед нами как свидетель многовековой истории, пережившей и княжеские времена, и монгольские нашествия, и советскую эпоху.

Фото Золотых ворот в Киеве, сделанное М.Ф. Козловским в 1976 году

Возрождение легенды

Судьба Золотых ворот кардинально изменилась в 1982 году, когда было принято решение об их масштабной реконструкции. Восстановительные работы стали амбициозным проектом, целью которого было вернуть сооружению его первоначальный вид времен Киевской Руси.

В процессе реконструкции архитекторы и историки воссоздали внешние стены и надвратную церковь Благовещения – ключевые элементы средневекового архитектурного комплекса. Церковь Благовещения, венчающая Золотые ворота, сыграла особую роль в религиозной жизни древнего Киева и символизировала божественную защиту города.

Сегодня Золотые ворота органично вписываются в современный архитектурный пейзаж Киева, напоминая жителям и гостям столицы о славном прошлом. Расположенные в самом центре города, они стали своеобразным мостом между эпохами от Ярослава Мудрого до наших дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на самом деле легендарные ворота тысячу лет назад были не такими. Есть не менее 5 отличий между современным павильоном и вероятным видом Золотых ворот.