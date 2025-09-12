На фронте украинские РЭБ глушат 95% вражеских дронов — 7 корпус ДШВ

12 сентября в Украине отмечают День специалиста радиоэлектронной борьбы ВСУ

На линии столкновения в Донецкой области 95% дронов противника подавляется средствами РЭБ. Об этом сообщил начальник отделения радиоэлектронной и киберборьбы 7 технокорпуса ДШВ Виктор Кордон.

"Средства подавления обычно эффективны на расстоянии от 5 до 15 км – в зависимости от размера средства и его мощности. Например, так называемый окопный РЭБ – антидроновые ружья и антидроновые ранцы – действенный на расстоянии всего до 1 км", – отметил Виктор Кордон.

Также начальник отделения радиоэлектронной и киберборьбы 7 технокорпуса ДШУ отметил, что на линии столкновения украинские бойцы используют практически спектр современных средств.

"Мы применяем широкий спектр РЭБ-средств. Речь идет, в частности, об антидроновых ружьях, антидроновых ранцах, полевых комплексах, автомобильных платформах, стационарных системах/комплексах или станциях. Эти средства могут противодействовать как коммерческим мультикоптерам, так и разнообразным FPV-дронам и БпЛА типа "Крыло" ударного действия или БпЛА типа "Крыло Разведчик", — рассказал Дмитрий Кордон.

Эффективная дальность противодействия и обнаружения средствами РЭБ на поле боя зависит от мощности средства, типа антенны, частот и радиогоризонта. Комплексы и станции электронной поддержки 7 корпуса ДШВ эффективно пеленгуют БпЛА противника на несколько десятков километров.

12 сентября в Украине отмечают День специалиста радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины. Это профессиональный праздник военных, специализирующихся на радиоэлектронной борьбе (РЭБ) как одной из важнейших составляющих современной технологической войны.