На фронті українські РЕБ глушать 95% ворожих дронів, — 7 корпус ДШВ

На лінії зіткнення на Донеччині 95% дронів противника придушується засобами РЕБ. Про це повідомив начальник відділення радіоелектронної та кіберборотьби 7 технокорпусу ДШВ Віктор Кордон.

"Засоби придушення зазвичай ефективні на відстані від 5 до 15 км – залежно від розміру засобу та його потужності. Наприклад, так званий окопний РЕБ – антидронові рушниці та антидронові ранці – дієвий на відстані лише до 1 км", – відзначив Віктор Кордон.

Також начальник відділення радіоелектронної та кіберборотьби 7 технокорпусу ДШВ зауважив, що на лінії зіткнення українські бійці використовують практично спектр сучасних засобів.

"Ми застосовуємо широкий спектр РЕБ-засобів. Йдеться, зокрема, про антидронові рушниці, антидронові ранці, польові комплекси, автомобільні платформи, стаціонарні системи/комплекси або станції. Ці засоби можуть протидіяти як комерційним мультикоптерам, так і різноманітним FPV-дронам та БпЛА типу "Крило" ударної дії чи БпЛА типу "Крило Розвідник", — розповів Дмитро Кордон.

Ефективна дальність протидії та виявлення засобами РЕБ на полі бою залежить від потужності засобу, типу антени, частот та радіогоризонту. Комплекси та станції електронної підтримки 7 корпусу ДШВ ефективно пеленгують БпЛА противника на декілька десятків кілометрів.

12 вересня в Україні відзначають День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України. Це професійне свято військових, які спеціалізуються на радіоелектронній боротьбі (РЕБ) як одному з найважливіших складників сучасної технологічної війни.