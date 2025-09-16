Отсрочка в обмен на квартиру: депутат придумал, что делать с имуществом уклонистов

Идею передавать имущество ВПЛ в обмен на отсрочку от мобилизации общество восприняло не очень охотно

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14037 от 12 сентября 2025 года, предлагающий изменения в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Автором инициативы выступил народный депутат Георгий Мазураш.

Документ направлен на то, чтобы стимулировать обеспечение внутри перемещенных лиц бесплатным жильем. "Телеграф" узнал, есть ли у этого механизма шансы стать действенным инструментом.

Две проблемы одним махом: но действенно ли?

Согласно замыслу нардепа, военнообязанные, бесплатно предоставляющие свое жилье для постоянного или временного проживания по меньшей мере двум внутренне перемещенным лицам, могут получить отсрочку от мобилизации.

Если нет нотариально оформленного договора аренды или использования, переселенцы должны ежемесячно подтверждать факт проживания в установленном Кабмином порядке.

В пояснительной записке отмечается, что такая норма позволит решить сразу две проблемы: содействовать расселению переселенцев и уменьшить коррупционные риски в сфере мобилизации.

Объяснительная записка законопроекта №14037

Законопроект также детализирует процедуру подтверждения отсрочки. Если у гражданина есть документы, дающие ему право на отсрочку, ТЦК не сможет принудительно проводить его через военно-врачебную комиссию или другие процедуры. В случае отказа в предоставлении отсрочки уполномоченные лица должны будут предоставить письменное объяснение и перечень недостающих документов.

Реализация законопроекта не нуждается в дополнительных средствах из госбюджета. Ожидается, что его принятие позволит обеспечить жильем значительное количество внутренне перемещенных лиц и одновременно минимизировать практики, называемые в обществе "бусификацией".

По своему мнению, каждый имеет право

Александр Федиенко, народный депутат, в комментарии "Телеграфу" объяснил логику появления такой нормы. По его словам, оно было введено для того, чтобы стимулировать собственников свободного жилья делиться им с внутренне перемещенными лицами.

"Я понимаю, для чего это было сделано. Для того, чтобы стимулировать тех, у кого есть свободное жилье через механизм бронирования. То есть предоставлять жилье внутриперемещенным потерявшим его лицам. Но это такая история в никуда", — отметил депутат.

Алексей Федиенко/Facebook

Автором законопроекта является Георгий Мазурашу — член парламентского Комитета по молодежи и спорту и председатель подкомитета по вопросам физической культуры и массового спорта. Его инициатива касается изменений в сфере мобилизации и обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, хотя это напрямую не связано с его профильной деятельностью.

Георгий Мазурашу/Телеграмма-канал

Народный депутат Александр Федиенко прокомментировал это разногласие так:

Каждый народный депутат, независимо от того, в каком он комитете работает, имеет право на любую позицию, мнение и так далее. Это же сугубо личная его история Алексей Федиенко

Как в Украине собираются решать проблему с жильем для ВПЛ

В Украине официально зарегистрировано 4,4 млн. внутренне перемещенных лиц, из которых около миллиона получают социальные выплаты. В то же время, помощь от государства не решает ключевую проблему — обеспечение людей собственным жильем.

Эти данные приводятся в "Опросе по защите в Украине №1", который подготовили и провели УВКБ ООН и Офис Омбудсмана Украины в партнерстве с организациями "Донбасс SOS", "Право на защиту" (R2P), "Десятое апреля" (TTA), NEEKA, "Рокада" и в сотрудничестве с Кластером.

Согласно результатам исследования, среди основных проблем с жильем, землей и имуществом для ВПЛ: отсутствие или нехватка документов (12%), недоступность жилья из-за оккупации (10%) и разрушения жилья (17% респондентов сообщили, что их жилье уничтожено полностью). Кроме того, половина опрошенных сталкиваются с барьерами в доступе к компенсациям.

Авторы опроса отмечают, что ВПЛ являются более уязвимыми в сфере жилищных прав и нуждаются в системных решениях. Среди рекомендаций: популяризация регистрации права собственности на жилье, особенно в прифронтовых районах, улучшение информирования о компенсациях и устранении бюрократических барьеров, повышение осведомленности о национальном и международном реестре убытков.

Также предлагается расширять и разнообразить жилищные решения для переселенцев — от развития программы жилищных субсидий (постановление КМУ №1525) до создания перечня объектов МТП, которые можно переоборудовать в социальное жилье или сервисы для ВПЛ.

Правительство утвердило проект Госбюджета на 2026 год, в котором отдельным блоком предусмотрены расходы на поддержку внутри перемещенных лиц. Общий объем финансирования по соответствующим программам сокращается, хотя часть средств будет направлена на новые механизмы помощи.

По информации Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, на пособие на проживание ВПЛ в 2026 году закладывают 39,6 млрд грн — на 10 млрд меньше, чем в текущем году (49,5 млрд грн). На программу ипотечного кредитования "єОселя" предусмотрено 4,4 млрд грн — эти средства пойдут на покрытие первого взноса и процентов за первый год.

Отдельно правительство выделяет 2 млрд. грн. на социальные услуги: стационарный и медсестринский уход, приюты для маломобильных переселенцев и программы поддержанного проживания. Еще 1,2 млрд грн заложено для компенсации оплаты поставок и распределения электроэнергии.

На программу "Убежище", возмещающую коммунальные расходы владельцам жилья, принявшим переселенцев, в бюджете запланировано 1,1 млрд грн. Еще 1 млрд грн предусмотрено на ремонт и строительство жилых фондов для временного проживания ВПЛ, а 500 млн грн – на субсидии для аренды жилья.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что для пожилых и людей с инвалидностью, которые в результате потеряли возможность оставаться в собственных домах, поиск нового постоянного жилья становится особенно сложным вызовом. Чтобы частично решить проблему, власти рассматривают альтернативы традиционным общежитиям и модульным городкам. Среди экспериментальных решений – расселение в санаториях, а также организация услуг стационарного ухода и поддержанного проживания в специально выделенных местах. Такой подход должен обеспечить не только крышу над головой, но и надлежащую заботу и социальное сопровождение для самых уязвимых категорий переселенцев.