Бронирование работников станет дороже. Сколько нужно получать в 2026, чтобы избежать мобилизации

Минимальная заработная плата в Украине с 2026 года, по проекту государственного бюджета, составит 8647 гривен. Она влияет на размер пенсий, стипендий, других социальных выплат и налогов. Кроме того, и на сумму заработной платы, которую должен получать работник для возможности быть забронированным.

"Телеграф" выяснил, какие изменения ожидают эту сферу после принятия бюджета на 2026 год.

Почему бронирование зависит от заработной платы

Правила бронирования военнообязанных для критически важных предприятий определены постановлением Кабмина №76 от 27 января 2023 года. Она устанавливает как порядок бронирования, так и критерии, по которым предприятие может получить статус критически важного. Среди ключевых требований – зарплатный критерий.

Фактически есть две нормы, относящиеся к оплате труда:

Для предприятия : средняя зарплата всех работников за последний календарный месяц должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат. Сейчас это 20 000 грн . Это требование действует и при подаче заявки, и в течение всего времени действия "критического" статуса.

: средняя зарплата всех работников за последний календарный месяц должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат. Сейчас это . Это требование действует и при подаче заявки, и в течение всего времени действия "критического" статуса. Для работника каждый забронированный работник должен получать не менее 20 000 грн ежемесячно с момента бронирования и до конца срока отсрочки.

Этот критерий обязателен: предприятие не получит статус критического без соблюдения требования, а недоплата хотя бы одному забронированному работнику может привести к потере статуса и автоматическому аннулированию бронирования всех сотрудников не менее полугода.

Кто освобожден от "зарплатного" требования

Минимальный уровень зарплаты в 20 000 грн не распространяется на:

государственные и коммунальные предприятия, учреждения и организации;

хозобщества, где более 50% акций принадлежат государству или общине;

предприятия, на 100% принадлежащие таким госкомпаниям;

операторов газораспределительных систем и их аварийных работников;

резидентов "Дія Сити";

юридических лиц – религиозных организаций.

Что изменится в 2026 году

Основатель и президент Инвестиционной группы УНИВЕР, экономист, финансист, депутат Киевского городского совета Тарас Козак в комментарии "Телеграфу" объяснил, что порог бронирования составляет 2,5 минимальных зарплат. В этом году минималка составляет 8 тысяч, именно поэтому порог бронирования определен 20 тысячами гривен.

В случае, что предложенный КМУ проект бюджета будет принят, а следовательно, минимальная заработная плата вырастет до 8 647 гривен, порог бронирования будет составлять 21 617,5 гривен, которые решили округлить до 21 600 гривен.

Эксвицепремьер-министр Украины, эксперт по вопросам социальной политики Павел Розенко разъяснил логику установления зарплатного критерия для бронирования работников.

"Это, скажем так, величина, которая была установлена с точки зрения того, чтобы также легализовать доходы. Сказать: хотите бронировать персонал, пожалуйста, легализуйте их доходы. Чтобы эти люди, претендующие на бронирование, получали легальную заработную плату, а это значит, что они уплачивают с этой заработной платы все взносы в социальные фонды, уплачивают военный взнос", — отметил Розенко.

Он подчеркнул, что установленный предел зарплаты является частью финансовой системы, обеспечивающей вооруженные силы через налоги. По его словам, требование будет индексироваться в соответствии с ростом минимальной зарплаты, но принципиальных изменений это не принесет.

Поэтому этот предел был введен. Сейчас его проиндексируют в зависимости от минимальной заработной платы. Но там разница небольшая. То есть принципиально ничего не изменится. Если бы принципиально, ну там можно было говорить о суммах, например, в 30 тысяч Павел Розенко

Кабмин разрешил 100% бронирование работников, но с условиями

Кабинет министров Украины принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных, позволяющих бронировать весь кадровый состав оборонных предприятий и компаний, работающих на прифронтовых территориях. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Согласно новым правилам, подлежат бронированию все военнообязанные работники критически важных предприятий, зарегистрированных и действующих в зонах боевых действий. Список таких территорий утверждает Министерство развития общин.

Кроме того, изменено подчинение функций оборонно-промышленного комплекса. После ликвидации Минстратегпрома Министерство обороны будет отвечать за определение критичности предприятий ОПК и организацию бронирования их работников.

Правительство ожидает, что нововведение позволит прифронтовым предприятиям и оборонным производителям сохранить кадровый потенциал, обеспечить непрерывность работы и поддержание жизнеобеспечения регионов. Экономический эффект от решения оценивается более чем в 2 млрд. грн. ежегодно благодаря сохранению производственных мощностей и стабильным налоговым поступлениям.

В то же время, порядок подачи заявлений остается неизменным: предприятие должно получить статус критически важного по представлению уполномоченного органа, а заявки подаются исключительно через портал "Действие". Формирование списков для бронирования осуществляет предприятие.

Совет поддержал временную бронь части работников

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №13335, дающий критически важным предприятиям право временно бронировать военнообязанных работников, имеющих проблемы с военным учетом.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Документ поддержали 283 народных депутата. Его цель – расширить особенности заключения трудовых договоров в военное время и урегулировать процедуры бронирования работников на критически важных предприятиях, в том числе и в оборонно-промышленной сфере.

Законопроект предусматривает, что люди, не стоящие на учете, не обновившие персональные данные или имеющие неправильно оформленные военно-учетные документы, могут быть временно забронированы от мобилизации на срок до 45 дней. За это время они должны оформить все необходимые документы.

В то же время, предусмотрено ограничение: такое бронирование может применяться только один раз в год. Кроме того, срок испытания для таких работников не будет превышать 45 дней. Если же за это время они не приведут в порядок военно-учетные документы, работодатель будет иметь право их уволить.

