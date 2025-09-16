Відстрочка в обмін на квартиру: депутат придумав, що робити з майном ухилянтів

Ідею передавати майно ВПО в обмін на відстрочку від мобілізації суспільство сприйняло не надто охоче

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14037 від 12 вересня 2025 року, який пропонує зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Автором ініціативи виступив народний депутат Георгій Мазурашу.

Документ спрямований на те, щоб стимулювати забезпечення внутрішньо переміщених осіб безкоштовним житлом. "Телеграф" дізнався, чи є у цього механізму шанси стати дієвим інструментом.

Дві проблеми одним махом: але чи дієво?

Згідно з задумом нардепа, військовозобов’язані, які безкоштовно надають своє житло для постійного чи тимчасового проживання щонайменше двом внутрішньо переміщеним особам, можуть отримати відстрочку від мобілізації.

Якщо немає нотаріально оформленого договору оренди чи користування, переселенці повинні щомісяця підтверджувати факт проживання у встановленому Кабміном порядку.

У пояснювальній записці зазначається, що така норма дозволить вирішити одразу дві проблеми: сприяти розселенню переселенців та зменшити корупційні ризики у сфері мобілізації.

Пояснювальна записка законопроєкту №14037

Законопроєкт також деталізує процедуру підтвердження відстрочки. Якщо громадянин має документи, які дають йому право на відстрочку, ТЦК не зможе примусово проводити його через військово-лікарську комісію чи інші процедури. У разі відмови в наданні відстрочки уповноважені особи повинні будуть надати письмове пояснення та перелік документів, яких бракує.

Реалізація законопроєкту не потребує додаткових коштів із держбюджету. Очікується, що його ухвалення дозволить забезпечити житлом значну кількість внутрішньо переміщених осіб і водночас мінімізувати практики, які в суспільстві називають "бусифікацією".

На свою думку кожен має право

Олександр Федієнко, народний депутат, в коментарі "Телеграфу" пояснив логіку появи такої норми. За його словами, вона була запроваджена для того, щоб стимулювати власників вільного житла ділитися ним із внутрішньо переміщеними особами.

"Я розумію, для чого це було зроблено. Для того, щоб стимулювати тих, у кого є вільне житло через механізм бронювання. Тобто, надавати житло внутрішньопереміщеним особам, які втратили його. Але це така історія в нікуди", – зазначив депутат.

Олексій Федієнко / Facebook

Автором законопроєкту є Георгій Мазурашу — член парламентського Комітету з питань молоді і спорту та голова підкомітету з питань фізичної культури і масового спорту. Його ініціатива стосується змін у сфері мобілізації та забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, хоча це напряму не пов’язано з його профільною діяльністю.

Георгій Мазурашу / Telegram-канал

Народний депутат Олександр Федієнко прокоментував цю розбіжність так:

Кожен народний депутат, незалежно від того, в якому він комітеті працює, має право на будь-яку позицію, думку і так далі. Це ж суто особиста його історія Олексій Федієнко

Як в Україні збираються вирішувати проблему з житлом для ВПО

В Україні офіційно зареєстровано 4,4 млн внутрішньо переміщених осіб, з яких близько мільйона отримують соціальні виплати. Водночас допомога від держави не вирішує ключову проблему — забезпечення людей власним житлом.

Ці дані наводяться в "Опитуванні з питань захисту в Україні №1", яке підготували та провели УВКБ ООН та Офіс Омбудсмана України у партнерстві з організаціями "Донбас SOS", "Право на захист" (R2P), "Десяте квітня" (TTA), NEEKA, "Рокада" та у співпраці з Кластером захисту.

Згідно з результатами дослідження, серед основних проблем із житлом, землею та майном для ВПО: відсутність або брак документів (12%), недоступність житла через окупацію (10%) та руйнування осель (17% респондентів повідомили, що їхнє житло знищене повністю). Крім того, половина опитаних стикається з бар’єрами у доступі до компенсацій.

Автори опитування наголошують, що ВПО є більш вразливими у сфері житлових прав і потребують системних рішень. Серед рекомендацій: популяризація реєстрації права власності на житло, особливо у прифронтових районах, покращення інформування щодо компенсацій та усунення бюрократичних бар’єрів, підвищення обізнаності про національний та міжнародний реєстр збитків.

Також пропонується розширювати й урізноманітнювати житлові рішення для переселенців — від розвитку програми житлових субсидій (постанова КМУ №1525) до створення переліку об’єктів МТП, які можна переобладнати під соціальне житло чи сервіси для ВПО.

Уряд затвердив проєкт Держбюджету на 2026 рік, у якому окремим блоком передбачені видатки на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Загальний обсяг фінансування за відповідними програмами скорочується, хоча частина коштів буде спрямована на нові механізми допомоги.

За інформацією Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, на допомогу на проживання ВПО у 2026 році закладають 39,6 млрд грн — на 10 млрд менше, ніж у поточному році (49,5 млрд грн). На програму іпотечного кредитування "єОселя" передбачено 4,4 млрд грн — ці кошти підуть на покриття першого внеску та відсотків за перший рік.

Окремо уряд виділяє 2 млрд грн на соціальні послуги: стаціонарний та медсестринський догляд, притулки для маломобільних переселенців і програми підтриманого проживання. Ще 1,2 млрд грн закладено для компенсації оплати постачання та розподілу електроенергії.

На програму "Прихисток", яка відшкодовує комунальні витрати власникам житла, що прийняли переселенців, у бюджеті заплановано 1,1 млрд грн. Ще 1 млрд грн передбачено на ремонт і будівництво житлових фондів для тимчасового проживання ВПО, а 500 млн грн — на субсидії для оренди житла.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що для літніх людей та людей з інвалідністю, які через війну втратили можливість залишатися у власних домівках, пошук нового постійного житла стає особливо складним викликом. Щоб частково вирішити проблему, влада розглядає альтернативи традиційним гуртожиткам і модульним містечкам. Серед експериментальних рішень — розселення у санаторіях, а також організація послуг стаціонарного догляду та підтриманого проживання у спеціально виділених місцях. Такий підхід має забезпечити не лише дах над головою, а й належну турботу та соціальний супровід для найуразливіших категорій переселенців.