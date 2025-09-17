Роботы заменят людей в окопах? Командир подразделения Третьей штурмовой дал прогноз

2026 год будет бумом развития технологий наземных роботизированных систем на фронте, — Николай Зинкевич

Наземные роботизированные комплексы (НРК) играют все большую роль в войне. В течение следующего года их влияние станет еще более значимым.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал командир первого в Украине подразделения ударных наземных роботизированных комплексов Третьей штурмовой бригады Николай "Макар" Зинкевич :Работы идут в бой и берут в плен россиян: командир подразделения Третьей штурмовой о революционных переменах в войне

Не буду рассказывать какие-то вымышленные иллюзии, и скажу о своем подразделении. Мы создали роту ударных НРК и у меня в планах показать в течение 2026 года то, что для большинства сейчас кажется невозможным из сферы фантастики. Повлияет ли работа НРК на 2026 год? Даю тысячу процентов. Я знаю настроения командиров других подразделений и те задачи, которые они ставят перед собой. Поверьте, 2026 будет бумом развития технологий НРК Николай Зинкевич

Тем не менее потребность армии в людях в связи с этим не уменьшится. Никакие роботы не заменят пехотинца.

Нет, в армии людей не станет меньше. В любом случае, пехотинец останется основным аргументом на поле боя. Ибо только там, где ступает нога украинского воина, только эту территорию можно называть украинской. Робот никогда полностью не заменит пехотинца. Но робот может снять с пехотинца нагрузку, забрать на себя много процессов и уменьшить количество пехоты в окопах, — объяснил командир подразделения Третьей штурмовой

Также люди нужны для обслуживания роботов, управления ими, планирования задач, для подготовки личного состава, который будет руководить этими работами. НРК – это инструмент, с помощью которого можно выполнять те или иные задачи удаленно, но он не уменьшит количество людей, нужных армии, отметил военный.

И на самом деле на позиции командира роты ударных НРК, у меня большая потребность в людях разных направлений: IT-специалисты, CIS-админы, операторы, инженеры, электросварщики, водители, разведчики. То есть все возможные направления, которые есть в армии, они нужны и в таких подразделениях Николай Зинкевич

Ранее "Телеграф" рассказывал, что весной в Украине начались тестирование боевых наземных беспилотников (работ), которыми управляют через оптоволоконный кабель. Это сделает наземные дроны неуязвимыми к российским средствам радиоэлектронной борьбы, от которых страдают дроны с "традиционным" дистанционным управлением.