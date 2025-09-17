Роботи замінять людей в окопах? Командир підрозділу Третьої штурмової дав прогноз

2026 рік буде бумом розвитку технологій наземних роботизованих систем на фронті, — Микола Зінкевич

Наземні роботизовані комплекси (НРК) відіграють все більшу роль у війні. Протягом наступного року їхній вплив стане ще більш значущим.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів командир першого в Україні підрозділу ударних наземних роботизованих комплексів Третьої штурмової бригади Микола "Макар" Зінкевич: Роботи йдуть в бій та беруть у полон росіян: командир підрозділу Третьої штурмової про революційні зміни у війні

Не буду розповідати якісь вигадані ілюзії, та скажу про свій підрозділ. Ми створили роту ударних НРК і у мене в планах показати протягом 2026 року те, що для більшості зараз здається неможливим і зі сфери фантастики. Чи вплине робота НРК на 2026 рік? Даю тисячу відсотків. Я знаю настрої командирів інших підрозділів і ті задачі, які вони перед собою ставлять. Повірте, 2026 рік буде бумом розвитку технологій НРК Микола Зінкевич

Проте, потреба армії у людях у зв'язку з цим не зменшиться. Жодні роботи не замінять піхотинця.

Ні, у війську людей не стане менше. В будь-якому випадку піхотинець залишиться основним аргументом на полі бою. Бо тільки там, де ступає нога українського воїна, тільки цю територію можна називати українською. Робот ніколи повністю не замінить піхотинця. Але робот може зняти з піхотинця навантаження, забрати на себе багато процесів і зменшити кількість піхоти в окопах, — пояснив командир підрозділу Третьої штурмової

Також люди потрібні для обслуговування роботів, управління ними, планування задач, на підготовку особового складу, який буде керувати цими роботами. НРК – це інструмент, за допомогою якого можна виконувати ті чи інші задачі віддалено, але він не зменшить кількість людей, які потрібні війську, зазначив військовий.

І насправді на позиції командира роти ударних НРК, у мене велика потреба в людях різних напрямків: IT-спеціалісти, CIS-адміни, оператори, інженери, електрозварювальники, водії, розвідники. Тобто всі можливі напрямки, які є у війську, вони потрібні і в таких підрозділах Микола Зінкевич

Раніше "Телеграф" розповідав, що навесні в Україні почалися тестування бойових наземних безпілотників (роботів), якими керують через оптоволоконний кабель. Це зробить наземні дрони невразливими до російських засобів радіоелектронної боротьби, від яких страждають дрони на "традиційному" дистанційному керуванні.