В Днепропетровской области расширили зону обязательной эвакуации: откуда и куда вывозят украинцев (карта)

Семьям дают помощь после выезда, получить ее могут не только те, кого вывезли волонтеры, но и те, кто эвакуировался самостоятельно

Российские войска активно атакуют Днепропетровскую область. Враг наносит удары и по железной дороге, из-за чего на часы задерживаются поезда. С апреля часть громад Днепропетровщины подлежит обязательной эвакуации детей. Накануне в список добавили еще 18 населенных пунктов Синельниковского района.

"Телеграф" разбирался, как происходит эвакуация с Днепропетровщины, можно ли, выехав самостоятельно, получить помощь и что позволяют брать с собой.

Из части громад Синельниковского района детей принудительно эвакуируют с апреля. Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак отметил, что с тех пор удалось вывезти более 3,4 тысячи несовершеннолетних. Уезжают они с опекунами или родителями. Однако некоторые семьи до сих пор остались под постоянными обстрелами. В основном это дети из сел Покровской громады, всего около 1300 человек.

К населенным пунктам с обязательной эвакуацией добавились: села Андреевка, Богодаровка, Братское, Отрадное, Свободное, Водяное, Гай, Добропасово, Левадное, Новоалександровка, Новоскаловатое, Александровка, Отрешки, Писанцы, Скотоватое, Старокасяновское, Черненково, а также поселок Покровское.

Спасатели ликвидируют пожар после очередного обстрела россиянами. Фото: ГСЧС

Как происходит эвакуация

На горячей линии по эвакуации "Телеграфу" объяснили, как происходит процесс. Первое, что нужно сделать – позвонить по телефону 0-800-336-085 и оставить заявку. После этого, как только позволит оперативная ситуация, за ними приедут волонтеры. Они везут людей в транзитные центры, которых в Днепропетровской области два: в поселке Волосское и в Павлограде. Там люди могут получить необходимую поддержку и отдохнуть.

В транзитном центре можно жить до недели В транзитном центре можно принять душ и отдохнуть

На этом транзитном центре людям оказывают такую помощь, как юридическую, административную, психологическую, медицинскую, это при необходимости. Предоставляют гуманитарные наборы, вещевые и гигиенические наборы, а также люди регистрируют на денежную помощь в размере 10800 на человека. На транзитном центре человек может оставаться до недели, переночевать, если нужно. Денис, специалист горячей линии

Уже из транзитных центров людей расселяют дальше — если они едут в другие области, помогают с билетами или сажают в эвакуационный поезд. Если в пределах области – помогают с логистикой.

Синельниковщина граничит с Донецкой областью на востоке

Что можно брать с собой в эвакуацию

На человека обычно разрешается 2-3 сумки необходимых вещей. Вещи необходимы обязательно подписывать фамилией и номером телефона на случай потери. На горячей линии отмечают: мебель и большую технику не вывозят, но волонтеры стараются взять все нужные вещи.

Эвакуация детей гуманитарной миссией "Пролиска"

Вывозят и животных, это может быть собака, кошка и т.д. Если в транзитном центре человек будет жить в общежитии, животное на время окажется в приюте. "Телеграф" разработал памятку с вещами, которые необходимо взять с собой на основе рекомендаций Кабмина.

Что брать при эвакуации – памятка

Самостоятельная эвакуация – важный момент

Люди также могут быть эвакуированы самостоятельно. Приняв решение, важно предупредить руководство общины. Также эти люди могут получить консультацию в транзитных центрах и денежную помощь. Однако время на это ограничено неделей.

Даже если люди остались у своих родственников, у них есть неделя, чтобы обратиться в транзитный центр после самостоятельной эвакуации, чтобы зарегистрироваться как эвакуированное лицо и получить необходимую для них помощь. Денис, специалист горячей линии по эвакуации

Полезные контакты для эвакуации в Днепропетровской области

