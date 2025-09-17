В Резерв+ исчезла военно-учетная специальность? Что нужно делать

В приложении Резерв+ появился статус "требующий прохождения БЗВП" и изменился номер ВОС — это возможно в одном случае

Кроме бумажных учетных документов, военнообязанные могут иметь приложение Резерв+. На днях, часть украинцев заметила в нем изменения — после обновления появился новый статус "требующий прохождения базовой общевойсковой подготовки" (на украинском БЗВП). Указанная военно-учетная специальность (ВОС) — 999.

Менеджер сервиса Резерв+ Галина Воловина пояснила, что это техническое обозначение означает, что реестр не имеет информации о военно-учетной специальности (ВОС) конкретного лица.

Уведомление о необходимости БЗВП

Если военнообязанная военно-учетная специальность имеется в бумажных документах, но ее нет в реестре, следует обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) и обновить данные. Такая запись в системе означает: если человек будет призываться, а ВОС не внесен, ему придется пройти базовую общевойсковую подготовку.

Что делать, если пропала ВОС в Резерв+

Что такое БЗИН

Базовая общевойсковая подготовка (БЗВП) — это обязательный учебный курс для студентов-мужчин в возрасте 18–25 лет в учреждениях высшего или профессионального высшего образования.

Теорию проходят все студенты, независимо от пола.

, независимо от пола. Практический курс обязателен только для мужчин, пригодных к службе по состоянию здоровья. Женщины могут участвовать добровольно, если встанут на военный учет в ТЦК и СП.

Также БЗВП проходят после мобилизации. Курс длится 45 дней в учебных центрах ВСУ. Он предусматривает теоретическое и практическое обучение: тактика, обращение с оружием, медицинская помощь. После прохождения курса мобилизованный получает военно-учетную специальность стрелка и может направляться для дальнейшей службы.

Если мужчины не являются студентами в возрасте от 18 до 25 лет, для них является базовая военная служба (БВС). Она заменяет собой прежнюю срочную службу.

