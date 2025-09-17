Войну в Украине прекратят за два-три месяца? Фесенко оценил игру США

Штаты требуют от Европы введения санкций против российской "нефтянки"

Заявление министра финансов США Скотта Бессента, что конец войны в Украине наступит через два-три месяца при условии прекращения покупки Европой нефти в России — это своеобразная игра Соединенных Штатов.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. Он посоветовал американским, европейским и украинским политикам не называть сроки завершения войны, чтобы не попасть впросак.

Он напомнил "уроки" президента Дональда Трампа, обещавшего закончить войну в Украине за 24 часа и через две недели.

— Некоторые говорили, что до Рождества еще есть время. Они сами для себя могут ставить дедлайны, но сейчас я не вижу никаких предпосылок для завершения войны за 60 дней или 90, до конца года условно. Это красиво, можно сказать, но, к сожалению, нет такого, — подчеркнул политический эксперт.

Он выразил большие сомнения в выдвинутом Бессентом условии.

— На самом деле, это риторическая игра американцев не о прекращении войны, не о том, чтобы прекратить покупать российскую нефть. Это игра в то, чтобы самим не объявлять те же вторичные санкции, которых они требуют от европейцев, — говорит политолог.

Впрочем, он согласился, что мнение о прекращении покупки российской нефти является правильным.

— Зеленский на конференции "Ялтинской европейской стратегии" 12 сентября сказал: "Война закончится тогда, когда закончится горючее для России". Горючее в прямом смысле. Если не будет прибыли от продажи нефти, тогда нечем финансировать войну. Не сразу, но это повлияет на [сроки] завершения войны. Деньги — горючее войны, и эти деньги Россия получила от продажи нефти. В этом смысле позиция Украины почти тождественна позиции министра финансов США Бессента, — подытожил Владимир Фесенко.

Напомним, месяцем ранее Бессент критиковал Европу, заявив, что США ввели против Индии вторичные санкции за покупку российской нефти, в то время как Европа не сделала ничего.