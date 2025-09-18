Киевпасстранс катится в яму: грозит ли столице коллапс общественного транспорта?

"Телеграф" объясняет, почему коммунальное предприятие ежегодно увеличивает убытки, несмотря на миллиардные дотации из городского бюджета.

Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" завершило первое полугодие 2025 года с рекордными убытками в 174,49 миллиона гривен. Это на 36,5 миллиона больше, чем аналогичный показатель в прошлом году, когда ущерб составил 138 миллионов гривен.

В материале "Телеграфа" о том, почему столичный перевозчик никак не может выйти из финансового кризиса и что кроется за ростом расходов, несмотря на миллиардные дотации из городского бюджета.

Финансовая яма ежегодно становится глубже

Чистый убыток "Киевпасстранса" за 1 полугодие 2025 года

Главная проблема "Киевпасстранса" — огромная диспропорция между доходами и расходами. За первое полугодие 2025 года предприятие получило всего 643 миллиона гривен чистого дохода от продажи билетов, в то время как себестоимость услуг составила почти 2,8 миллиарда гривен. Об этом говорит финансовый отчет компании за первое полугодие 2025 года.

Разница более чем в 2 миллиарда гривен покрывается средствами из городского бюджета из-за статьи "Другие операционные доходы". В первой половине 2025 года эта сумма выросла до 2,33 млрд грн против 1,47 млрд за аналогичный период в 2024 году.

Операционные расходы – это затраты, которые предприятие тратит на свою текущую деятельность – зарплаты, ремонт автопарка, горючее

Больше всего выросли расходы на зарплаты — почти на 199 миллионов гривен по сравнению с прошлым годом. Амортизационные отчисления увеличились на 286 миллионов — вероятно из-за обновления автопарка.

Материальные расходы также поползли вверх – на 144 миллиона гривен. Социальные отчисления выросли на 40 миллионов, административные расходы – на 14 миллионов.

Миллионные махинации и "пирамида поборов": коррупционные схемы параллельно с убытками

Финансовые проблемы "Киевпасстранса" осложняются многочисленными коррупционными скандалами. За годы существования предприятия правоохранители раскрыли десятки схем хищения бюджетных средств.

В 2025 году Бюро экономической безопасности передало в суд дело о растрате 5 миллионов гривен при закупке шин по завышенным ценам. Прокуратура сообщила о подозрении директору компании-поставщика электроэнергии, продававшей "Киевпасстрансу" электричество с переплатой более 11 миллионов гривен.

Сообщение БЕБ о передаче в суд дела

Экс-чиновника предприятия подозревают в растрате 1,8 миллиона гривен во время ремонта общежития. Двое других руководителей задержаны за вымогательство 600 тысяч гривен "отката" от подрядчиков за ремонт трамвайных путей.

В феврале 2024 года задержали директора фирмы, которая обманула "Киевпасстранс" на 13 миллионов гривен. Человек скрывался более двух лет.

Новый директор – старые проблемы

В марте 2024 года "Киевпасстранс" возглавил новый директор, однако его назначение пока не повлияло на финансовые показатели. Убыточность предприятия продолжает расти.

Евгений Пушков/Фото: unn.ua

Еще в 2015 году мэр Виталий Кличко заявлял об обнаружении коррупционных схем на 3 миллиарда гривен, которые действовали в течение многих лет. По его словам, на предприятии существовала целая "пирамида поборов".

Фиктивные фирмы и 202 миллиона: как "осваивают" бюджетные деньги"

Параллельно с финансовыми проблемами "Киевпасстранс" регулярно попадает в скандалы из-за непрозрачных закупок. Предприятие неоднократно покупало товары и услуги по завышенным ценам или у фиктивных фирм.

В 2017-2018 годах четыре фиктивных компании получили от коммунального предприятия 202 миллиона гривен за запчасти и ремонтные работы. Тендер на польские трамваи Pesa в 2017 году также вызвал вопросы — из-за дискриминационных условий для украинских производителей.

Антимонопольный комитет неоднократно пытался отменить торги "Киевпасстранса" из-за нарушения конкурентного законодательства. Однако судебные решения, как правило, поддерживали именно коммунальное предприятие.

Судьба "Киевпасстранса" — три варианта развития событий

Какова судьба Киевпасстранса? Три сценария развития событий

Учитывая рост убытков, коррупционные скандалы и низкую эффективность, перед "Киевпасстрансом" предстает несколько возможных путей. Ни один из них не сулит легких решений, но каждый может кардинально изменить ситуацию.

Сценарий 1: "Больше дотаций — больше проблем"

Это самый вероятный вариант, если не будет решительных действий. Городские власти будут продолжать покрывать убытки предприятия за счет бюджета. Дотации будут расти, ведь расходы на зарплаты, амортизацию и материалы будут продолжать ползти вверх.

В таком случае финансовая яма "Киевпасстранса" будет становиться все глубже. Коррупционные схемы могут адаптироваться к новым условиям, а эффективность остается низкой. Деньги налогоплательщиков будут идти не на развитие, а на латание дыр. Это может вызвать волну недовольства среди киевлян, которые будут видеть рост расходов без улучшения качества услуг.

Сценарий 2: Приватизация или передача управления

Городские власти могут решить, что коммунальное предприятие не способно работать эффективно, и выставить его на продажу или передать в управление частной компании. В таком случае новый владелец или управленец будет обязываться модернизировать автопарк, оптимизировать маршруты и устранить убыточность.

Это потенциально самый эффективный путь. Частная компания, ориентированная на прибыль, устранит коррупционные схемы и сократит неэффективные затраты. В то же время, это может привести к росту стоимости проезда и сокращению неприбыльных, но социально важных маршрутов. Городским властям придется жестко контролировать условия договора во избежание ухудшения качества услуг для киевлян.

Сценарий 3: Кардинальная реформа изнутри

Этот вариант предполагает полное изменение управленческой модели. Городские власти могут назначить новое, независимое от политических кланов руководство, которое проведет жесткий аудит, оптимизирует штат и внедрит прозрачные системы закупок. Возможное внедрение KPI (ключевых показателей эффективности) для всех подразделений.

Если реформа будет успешной, "Киевпасстранс" может превратиться в прибыльное предприятие, работающее прозрачно. Однако этот путь крайне сложен, поскольку столкнется с мощным сопротивлением тех, кто десятилетиями зарабатывал на коррупционных схемах. Без политической воли и поддержки со стороны правоохранительных органов такая попытка может просто захлебнуться.

Напомним, "Телеграф" писал, что "Укрпочту" разрывают кредиторы. Однако в самой компании говорят, что никакого банкротства не будет — во всем виноват НБУ.