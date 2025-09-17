Укрпочту разрывают кредиторы: какое будущее у главного почтового оператора страны

НБУ считает, что Укрпочта нуждается в значительной финансовой поддержке

Государственная "Укрпочта" по итогам 2024 года вновь показала минус в финансовой отчетности — на этот раз убытки составили более 413 миллионов гривен. Хотя это меньше, чем в 2023 году (тогда компания потеряла почти 800 миллионов), ситуация остается непростой.

Об этом идет речь в проекте государственного бюджета на 2026 год. "Телеграф" разобрался по сути проблемы и узнал, действительно ли все завязано только на убытках.

На кредиты уже не хватит: что делает Укрпочта, чтобы увеличить прибыль

Проблемы акционерного общества скапливались несколько лет подряд. Только с 2022 по 2024 убытки "Укрпочты" достигли 2,5 миллиарда гривен, а стоимость компании сократилась в 13 раз — с 2,8 миллиарда до всего лишь 200 миллионов. Фактически это означает, что компания потеряла "подушку безопасности" и работает на грани возможностей.

Финансовые показатели Укрпочты в проекте госбюджета Украины

Еще одна болезненная точка – долги. К концу 2024 года их объем вырос настолько, что почти сравнялся со всеми активами предприятия.

На простом языке, почти все, что имеет "Укрпочта", уже находится в обязательствах перед кредиторами. Нынешних денег не хватает даже на покрытие ближайших платежей: долги превышают оборотные активы на 3,7 миллиарда гривен.

Несмотря на это компания активно развивает логистическую сеть — в частности, за счет кредитов от международных финансовых учреждений. ЕБРР выделил на проекты 63 миллиона евро, а Европейский инвестиционный банк – еще 30 миллионов.

Расчет прост: почтовые отделения и новые склады принесут больше доходов от доставки посылок, что должно стать основным источником прибыли.

Работайте больше – больше зарабатывайте. Что прогнозирует власть и НБУ

Прогнозы пока разные. Базовый сценарий, на который рассчитывает правительство, предполагает, что уже с 2025 года "Укрпочта" будет постепенно выходить в плюс благодаря росту объемов посылок и контролируемым расходам.

Альтернативный сценарий пессимистичнее: в 2026 году компания может снова оказаться в убытках. А отрицательный вариант вообще рисует картину постоянных потерь, которые будут только углубляться после 2025-го.

Чтобы спасти "Укрпочту", Нацбанк настаивает: компании нужна дополнительная финансовая поддержка, по меньшей мере, в 826 миллионов гривен. Иначе есть риск, что она просто не сможет рассчитаться с кредиторами.

Сценарии будущего АО "Укрпочта" в проекте госбюджета Украины

Олег Саркиц, эксперт по экономическим вопросам, в комментарии "Телеграфу" объяснил, что нынешнее финансовое состояние Укрпочты действительно вызывает беспокойство.

"Превышение обязательств над оборотными активами на несколько миллиардов гривен означает потенциальный кассовый разрыв и повышенный риск технической неплатежеспособности. В случае частной компании это могло бы быстро привести к банкротству. Но "Укрпочта" является государственным оператором универсальных услуг, поэтому речь идет о серьезном сигнале для правительства", — подчеркнул он.

По словам эксперта, развитие логистики может дать компании дополнительные доходы, но этого недостаточно.

Инвестиции в хабы, транспорт и сортировку действительно повышают эффективность. Но рынок доставок очень конкурентен – частные операторы уже контролируют его большую часть. Ставка только на логистическую экспансию проблему не решит. Без тарифного регулирования компенсации универсальных услуг со стороны государства и развития финансовых и цифровых сервисов "Укрпочте" будет сложно выйти в стабильный плюс Олег Саркиц

Олег Саркиц / Facebook

Вся вина на НБУ? Что ответили в Укрпочте

Официального пресс-релиза от Укрпочты пока нет, однако ситуацию упорно комментирует генеральный директор АО Игорь Смилянский. На своей странице в Facebook он опроверг информацию о возможном дефолте компании и назвал ее "вымышленной историей".

"Никакого дефолта нет и не будет, или, как говорят в Одессе, — не дождетесь", — заявил он.

По словам Смилянского, источником слухов стало письмо НБУ за подписью главы Андрея Пышного, где отмечалось, что докапитализация "Укрпочты" якобы является одним из четырех ключевых рисков финансовой системы.

Глава НБУ Андрей Пышный / Facebook

Предположим, что это правда (хотя это неправда), и компания действительно нуждалась бы в капитализации в 826 миллионов гривен, то есть менее 20 миллионов долларов. Неужели финансовая система Украины так слаба, что такая сумма может ее разрушить? Игорь Смилянский

СЕО Укрпочты Игорь Смелянский/Facebook

Он напомнил, что на 1 июня 2025 года капитал "Укрпочты" составил более 4 миллиардов гривен. После смены НБУ методики расчета этот показатель формально стал "минус 600 миллионов".

"Ничего в мире не произошло, просто изменили подход. И даже в новых правилах предусмотрено время до 1 января 2026 года, чтобы привести показатели в соответствие, что мы и сделаем без копейки из государственного бюджета", — пояснил Смелянский.

В конце августа 2025 г. НБУ действительно обновил подход и изменения к Положению о пруденциальных требованиях к финансовым компаниям. Согласно документу, из капитала финансовых компаний будут исключать составляющие, которые не могут реально покрывать ущерб из-за своей неденежной природы.

Олег Саркиц также обратил внимание, что часть споров вокруг "Укрпочты" связана с изменениями методики расчета капитала, которые ввел НБУ.

По новым правилам показатели выглядят хуже, чем в бухгалтерской отчетности. Но нельзя забывать, что у компании несколько лет подряд есть убытки, и уже сейчас зафиксировано превышение обязательств над активами Олег Саркиц

Несмотря на проблемы, Саркиц считает полное банкротство маловероятным.

""Укрпочта" выполняет стратегическую и социально важную функцию. В случае технического дефолта правительство, скорее всего, пойдет на докапитализацию или реструктуризацию долгов. Может быть введена временная администрация, но речь не об остановке работы, а о переформатировании баланса под контролем государства", — подытожил он.

Смелянский добавил, что операционная прибыль Укрпочты (EBITDA) за 2024 год превысила 650 миллионов гривен, а убытки возникли исключительно из-за курсовых разниц и амортизации после крупных инвестиций в автоматизацию.

Он также подчеркнул, что "Укрпочта" регулируется по тем же правилам, что и ломбарды, поскольку НБУ не адаптировал свое законодательство к специфике деятельности национального почтового оператора.

"Как убедиться, что история о дефолте придумана? Очень просто — посмотрите на государственный бюджет. Там нет ни строчки на капитализацию "Укрпочты"", — резюмировал директор компании.

Укрпочте не дают открыть банк: для чего он ей нужен

Инвестиционный банкир Сергей Фурса в комментарии "Телеграфу" отметил, что бояться дефолта Укрпочты не стоит, поскольку, по его мнению, этого не произойдет.

Это скандал ни о чем, он связан только с конфликтом между руководством Укрпочты и НБУ по поводу открытия почтового банка. Сергей Фурса

Правительство действительно предлагает передать "Укрпочте" национализированный Первый инвестиционный банк, чтобы создать "банк финансовой инклюзии". Но Национальный банк Украины предложил Кабмину рассмотреть альтернативу передачи национализированного банка "Укрпочте" — в частности, вариант добровольного отказа от его банковской лицензии. Это, по мнению регулятора, позволит избежать дальнейшего роста финансовых рисков и проедания капитала.

Нацбанк подчеркнул, что PINbank убыточен, нарушает нормативы регулятивного капитала, не имеет бизнес-модели и может использоваться только как "пустая лицензия". Передача банка "Укрпочте", по убеждению НБУ, лишь усугубит финансовые проблемы.

Логотип Pinbank

В то же время, "Укрпочта" уже несколько лет последовательно декларирует намерения создать собственный банк. В июне 2025 года парламент принял закон о развитии финансовой инклюзии, разрешающий почтовому оператору получить ограниченную банковскую лицензию.

Новый банк должен специализироваться на базовых финансовых услугах для уязвимых категорий населения — жителей сельских и прифронтовых территорий, пенсионеров, лиц с инвалидностью и получателей соцпомощи.

По оценкам CEO компании Игоря Смилянского, запуск банковского направления потребует от 400 до 500 млн грн инвестиций в сетевую инфраструктуру и IT-системы.

PINbank, который планировали передать "Укрпочте", ранее принадлежал подсанкционному российскому бизнесмену Евгению Гиннеру. В феврале 2024 г. его акции были взысканы в пользу государства решением ВАКС, а в начале 2025 г. Кабмин передал банк в Мининфраструктуру для дальнейшей интеграции с почтовым оператором.

