У "Киевпастранса" новый руководитель: что о нем известно и чем владеет его семья

В столице ведутся активные кадровые перестановки в транспортной сфере

В пятницу, 22 марта, стало известно о том, что обязанности генерального директора коммунального предприятия "Киевпастранс", после увольнения Дмитрия Левченко, будет временно исполнять Евгений Пушков. Ранее он занимал должность заместителя экс-гендиректора КП.

И это еще не все кадровые решения, которые Кличко анонсировал в отношении руководства "Киевпастранса". Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале КГГА.

На данный момент известно, что обязанности гендиректора КП "Киевпастранс" временно будет исполнять заместитель уже уволенного генерального директора предприятия Евгений Пушков.

Стоит отметить, что о новом руководителе "Киевпастранса" практически ничего не известно. По данным Опендатабот, Евгений Пушков, до назначения на новую должность, являлся директором одного из крупнейших в Киеве троллейбусных депо №2.

Евгений Пушков/Фото: unn.ua

Уже 21 марта Пушков подал декларацию в качестве кандидата на должность заместителя генерального директора КП "Киевпастранс". Из декларации Пушкова следует, что у него есть жена и дочь.

Он владеет квартирой в элитном селе под Киевом Софиевская Борщаговка стоимостью 495 000 гривен и нежилым помещением в городе Вишневое стоимостью 27 950 гривен.

У его жены также есть в собственности квартира в том же элитном селе Софиевская Борщаговка стоимостью 734 000 гривен и площадью 73, 4 метра квадратных.

Владеет жена Пушкова и легковым автомобилем KIA SPORTAGE 2021 года выпуска. У самого же Пушкова нет личного автомобиля.

Также Пушков имеет денежные активы в размере 9 тысяч долларов США, а его жена хранит 8 тысяч $.

Стоит отметить, что в качестве директора столичного троллейбусного депо №2 за минувший год Пушков получил зарплату в размере 352 957 гривен.

Напомним, что ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил об увольнении Дмитрия Левченко с должности директора "Киевпасстранса". Также он пообещал ,что будет уволен Павел Кирилюк — директор по производству этого коммунального предприятия.

"Уже в ближайшие дни будет назначен исполняющий обязанности директора КП "Киевпасстранс"", — написал мэр столицы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что после масштабного скандала, начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский решил уволиться по собственному желанию.