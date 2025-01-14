Не поддаются логике. Нардеп объяснил, что не так с тарифами на отопление

Местные власти лоббировали низкие тарифы, а теперь жалуются на их убыточность

Несмотря на мораторий на повышение цен на газ и тепло, местные власти и компании, обеспечивающие украинцев теплом и горячим водоснабжением, хотят поднять тарифы из-за их убыточности. И такая ситуация длится уже шесть-семь лет. Именно поэтому для анализа обоснованности коммунальных тарифов в конце 2024-го в Верховной Раде была создана временная следственная комиссия по ценовой и тарифной политике в энергетике.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал народный депутат Украины, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко. Он объяснил, где власти допустили ошибку.

По мнению народного избранника, тариф на отопление сознательно сделали убыточным.

— Я считаю, что это был сговор правительства с лоббистами из органов местного самоуправления в 2018-2019 году, — говорит Кучеренко. — Так как эти тарифы скрыты, они не поддаются никакой логике и государственному регулированию. Там были сделаны огромные управленческие ошибки, а сегодня мэры заявляют, что эти тарифы убыточны и они хотят их повысить.

Поэтому нардеп предлагает мэрам устроить открытую дискуссию, чтобы они обосновали: нужно повышать тарифы на тепло или нет.

— Я буду настаивать на проведении такой дискуссии, потому что специфика этого тарифа связана с ценой газа со стороны "Нафтогаза". Я не вижу на сегодняшний день нужды в увеличении энергетических и тарифов для населения, — подытожил глава ВСК.

Напомним, "Телеграф" писал, когда поднимется цена электроэнергии в 2025 году.