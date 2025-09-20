Мирового аналога нет: в Украине создали лабиринт-монстр из ракушек (фото, видео)

Почувствуйте себя исследователем, заблудившись среди тысяч раковин.

Такого в мире не сыскать. В селе Молодежное на Одесщине в парке семейного отдыха "Нью Васюки" создали поистине уникальный лабиринт из раковин, который сразу установил рекорд Украины.

Об этом сообщила руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова. На создание лабиринта ушло более 134 тонн раковин, собранных на разных пляжах Черного моря Украины после штормов.

Длина всех перегородок лабиринта составляет 486 метров, а общая площадь конструкции – 911 квадратных метров. Стенки сделали толщиной 25 сантиметров, чтобы лабиринт был не только красивым, но и крепким.

Как создавали лабиринт из ракушек

Равни долго очищали, сушили и выветривали под солнцем — работа продолжалась годами. Инициатор проекта – владелец экопарка Василий Волошинов. Побывавшие там делятся — заблудиться очень просто.

Стены сложены из тысяч раковин

Обычно лабиринты из ракушек это некие украшения вокруг дорожек, спиральные или абстрактные конструкции и т.д. Подобный лабиринт пока не зарегистрирован.

Справка: Рапана – это большой морской моллюск. Происходило из Тихоокеанского региона, но широко распространилось в Черном и Азовском морях. В Украине их ракушки часто используют для декора и ремесел из-за красивой формы и прочности.

Ранее "Телеграф" рассказывал об Одесском Пассаже — это место менялось на протяжении веков, но всегда оставалось магнитом для разной публики. Его считают настоящим городом в городе.