Світового аналога немає: в Україні створили лабіринт-монстр з мушель (фото, відео)

Відчуйте себе дослідником, заблукавши серед тисяч мушель.

Такого у світі не знайти. У селі Молодіжне на Одещині в парку сімейного відпочинку "Нью Васюки" створили справді унікальний лабіринт із мушель рапанів, який одразу встановив рекорд України.

Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. На створення лабіринту пішло понад 134 тонни мушель, зібраних на різних пляжах Чорного моря України після штормів.

Довжина всіх перегородок лабіринту становить 486 метрів, а загальна площа конструкції — 911 квадратних метрів. Стінки зробили товщиною 25 сантиметрів, аби лабіринт був не лише красивим, а й міцним.

Як створювали лабіринт з мушель

Мушлі довго очищували, сушили та вивітрювали під сонцем — робота тривала роками. Ініціатор проєкту — власник екопарку Василь Волошинов. Ті, хто там побував, діляться — заблукати дуже просто.

Стіни складені із тисяч мушель

Зазвичай лабіринти з мушель це такі собі прикраси навколо доріжок, спіральні чи абстрактні конструкції тощо. Подібного лабіринту наразі не зареєстровано.

Довідково: Рапана — це великий морський молюск. Походить з Тихоокеанського регіону, але широко поширився в Чорному та Азовському морях. В Україні їхні мушлі часто використовують для декору та ремесел через красиву форму і міцність.

