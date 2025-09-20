Его обсуждал весь мир: какой фильм 1997 года побил кассовые рекорды (видео)

Этот фильм получил 11 премий "Оскар"

Многие фильмы спустя десятилетия остаются актуальными, ведь их сюжеты продолжают захватывать и вдохновлять зрителей. Помимо культовой драмы "Побег из Шоушенка", в списке лучших фильмов всех времен особое место занимает "Титаник".

"Телеграф" решил рассказать, почему этот фильм в 1997 году стал сенсацией. До 2009 года "Титаник" считался самой кассовой кинолентой в истории.

Какой фильм стал самым популярным в 1997 году

Фильм "Титаник", снятый режиссером Джеймсом Кэмероном, вышел в 1997 году и стал настоящей сенсацией. Его обсуждал весь мир, поскольку в основу сюжета легла правдивая история катастрофы знаменитого лайнера, затонувшего в Атлантическом океане в 1912 году.

Кинолента соединила в себе драму, трагедию и красивую историю любви. Главные роли в ней сыграли Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет, и после выхода фильма они стали мировыми звездами.

Картина поражала масштабом, визуальными эффектами и эмоциональной глубиной, заставляя миллионы зрителей по всему миру переживать каждую сцену и возвращаться в кинотеатры снова и снова.

"Титаник" установил целый ряд рекордов: он стал самым кассовым фильмом своего времени, собрав более 1,8 миллиарда долларов, и держал этот титул до 2009 года, пока его не обошел "Аватар".

Фильм "Титаник"

Более того, фильм получил 11 премий "Оскар", включая "Лучший фильм" и "Лучший режиссер", и вошел в историю как один из величайших и самых обсуждаемых блокбастеров конца XX века.

