"Враг в ловушке": Сырский рассказал об успехе ВСУ на одном из направлений

ВСУ проводят новую операцию и враг уже попал в ловушку

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинское командование разработало план противодействия новой российской тактике. Результат оказался эффективным.

Что следует знать:

ВСУ рассекли врага по реке Казенный Торец; часть войск оказалась в "мешке"

С 21 августа на Добропольском направлении уничтожено около 2800 окупантов

Россия перекидывает резервы, но терпит потери

Первые результаты от смены тактики

Как отметил Главнокомандующий Александр Сырский на встрече с журналистами, где был и "Телеграф", план ВСУ заключался в том, чтобы рассечь группировку врага по барьерному рубежу — реке Казенный Торец. Это удалось, уже есть первые результаты. Более того, те подразделения врага, которые продвинулись в глубину, оказались в своеобразном "мешке".

Добропольское направление на карте

"Одновременно мы закрыли этот рубеж действиями наших подразделений Десантно-штурмовых войск на встречных направлениях с севера и юга. Враг оказался в ловушке. Сейчас фактически происходит его уничтожение", — говорит Главнокомандующий.

Покровское направление на карте

Именно этим ударом ВСУ опередили противника примерно на неделю. После этих успешных действий на Добропольском направлении оккупанты частично отказались от своего активного наступления на Новопавловском направлении (то есть на Днепропетровщине) и перебросили морскую пехоту на Добропольское направление. Сейчас эти части понесли потери и не имеют успеха.

Потери россиян на Добропольском направлении впечетляют

По словам Сырского, обстановка на фронте чем-то похожа на операцию в Курской области в прошлом году. Тогда это было наступление, сейчас контрнаступление, однако эффект от действий примерно одинаковый.

"Наша операция на Добропольском направлении началась 21 августа, и за это время мы уничтожили около 2800 российских военных", — делится с "Телеграфом" Главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что в общей сложности на Добропольском направлении ежедневно погибают более 200 вражеских бойцов. В результате россияне вынуждены передислоцировать большие резервы, в том числе морскую пехоту в составе четырех бригад и одного полка.

Заметим, что подробнее об операции Главнокомандующий не рассказывает, ведь она еще не завершена. В то же время, командование имеет четкое видение: как ее продолжить и как усилить эффективность действий.

Ранее "Телеграф" писал, что недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказывал о ситуации на фронте.