Новое контрнаступление ВСУ? Трампу заявили, что потребуется поддержка США, – The Wall Street Journal

Трампу сообщили о том, что Вооруженные силы Украины планируют новое контрнаступление.

Факты:

Президент США очень пренебрежительно оценивает российскую армию и ее успехи

Трамп проводит много времени с чиновниками, занимающими проукраинские позиции

Американскому президенту сообщили, что ВСУ готовят новое контрнаступление — и потребуется американская поддержка

Президенту США Дональду Трампу предоставили информацию о том, что Силы обороны Украины планируют "новое контрнаступление". Контрнаступление должны будут поддержать Соединенные Штаты — к счастью, только предоставлением разведывательной информации.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. В последнее время позиция Трампа кардинально изменилась: он пренебрежительно отзывается о российской армии и очень высоко оценивает Вооруженные силы Украины. Президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось завоевать расположение американского лидера.

Более того, в последнее время Трампа окружают американские чиновники, находящиеся на проукраинских позициях, или по меньшей мере выступающие за более решительные действия США в вопросе поддержки Украины. Среди них — специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог и ряд других проукраинских "ястребов". Именно они смогли донести до Трампа реальное положение вещей на российско-украинском фронте, в том числе мизерный прогресс России в обмен на огромные потери живой силы.

Также, как заявили источники, Трампу сообщили о том, что Вооруженные силы Украины планируют новое контрнаступление, которому потребуется разведывательная поддержка со стороны США. Издание акцентирует внимание на важности этого момента, поскольку Трамп изменил свою риторику — однако политику он не изменил. США продают Украине оружие, но не дают украинцам бить американским вооружением вглубь территорий "старой России".

Напомним, что Трамп, выступая на Генеральной ассамблее ООН 23 сентября, сделал громкое заявление о том, что Украина может не только победить Россию, но и отвоевать свои территории и даже "пойти дальше". Также Трамп обозвал Россию "бумажным тигром" и очень высоко оценил действия украинской армии на фронте, поскольку россияне так и не смогли достичь там каких-то реально весомых успехов.