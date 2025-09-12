ВСУ сорвали масштабное наступление России на важном направлении фронта

Украинские защитники остановили врага и сломали его планы

Украинские военные сорвали планы России захватить Сумскую область. Наши защитники остановили врага, пытавшегося прорвать фронт в приграничных районах.

Об этом написал президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, ссылаясь на доклад Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского. Россияне на этом направлении понесли огромные потери, говорит президент.

"По состоянию на сегодняшний день можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами. Продолжаются бои в приграничнье Сумщины, но российская группировка на Сумском направлении потеряла наступательные возможности вследствие понесенных потерь", — отметил он.

По словам президента, украинские силы также активно сдерживают российские штурмы в Донецкой области и на Запорожье.

Именно для ослабления давления на этих направлениях ВСУ провели операцию в Курской области, чтобы отвлечь силы врага. Она, напомним, стартовала 6 августа 2024 года. Украинские войска внезапно перешли границу и вошли на территорию Курской области России.

