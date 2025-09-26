"Ворог в пастці": Сирський розповів про успіх ЗСУ на одному з напрямків

ЗСУ проводять нову операцію і ворог вже потрапив у пастку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українське командування розробило план протидій новій російській тактиці. Результат виявився ефективним.

Що варто знати:

ЗСУ розсікли ворога по річці Казенний Торець; частина військ опинилася в "мішку"

З 21 серпня на Добропільському напрямку знищено близько 2800 окупантів

Росія перекидає резерви, але зазнає втрат

Перші результати від зміни тактики

Як зазначив Головнокомандувач Олександр Сирський на зустрічі з журналістами, де був і "Телеграф", план ЗСУ полягав у тому, щоб розсікти угруповання ворога по бар’єрному рубежу — річці Казенний Торець. Це вдалось, вже є перші результати. Ба більше, ті підрозділи ворога, які просунулися в глибину, опинились у своєрідному "мішку".

Добропільський напрямок на карті

"Одночасно ми закрили цей рубіж діями наших підрозділів Десантно-штурмових військ на зустрічних напрямках із півночі й півдня. Ворог опинився в пастці. Зараз фактично відбувається його знищення", — говорить Головнокомандувач.

Покровський напрямок на карті

Саме цим ударом ЗСУ випередили противника приблизно на тиждень. Після цих успішних дій на Добропільському напрямку окупанти частково відмовилися від свого активного наступу на Новопавлівському напрямку (тобто на Дніпропетровщині) та перекинули морську піхоту на Добропільський напрямок. Наразі ці частини зазнали втрат і не мають успіху.

Втрати росіян на Добропільському напрямку вражають

За словами Сирського, наразі обстановка на фронті чимось схожа на операцію в Курській області торік. Тоді це був наступ, зараз — контрнаступ, проте ефект від дій приблизно однаковий.

"Наша операція на Добропільському напрямку розпочалася 21 серпня, і за цей час ми знищили близько 2800 російських військових", — ділиться з "Телеграфом" Головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що загалом на Добропільському напрямку щодня гинуть понад 200 ворожих бійців. Внаслідок цього росіяни вимушені передислокувати великі резерви, у тому числі морську піхоту в складі чотирьох бригад і одного полку.

Зауважимо, що детальніше про операцію Головнокомандувач не розповідає, адже вона ще не завершена. Водночас командування має чітке бачення: як її продовжити і як посилити ефективність дій.

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно президент України Володимир Зеленський розповідав про ситуацію на фронті.