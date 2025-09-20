Россия бросила морпехов под Покровск: Зеленский о ситуации на фронте

Два направления – главные цели врага. Почему Кремль бросает морскую пехоту именно туда и что происходит на фронте — объяснил Зеленский.

Линия фронта постоянно меняется. Ситуация напряжена сразу на нескольких направлениях, в частности, Запорожском, Купянском, Покровском. Добропольское и Покровское направления были и остаются главными целями наступления россиян. Они туда подтянули дополнительные силы.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами. Корреспондент "Телеграфа" сообщает, что Зеленский подчеркнул — об успехе говорить не просто, когда украинские военные защищаются, однако президент считает это успехом.

Добропольское и Покровское направление

Зеленский рассказал, что российские военные хотели оцепить Силы обороны в районах Доброполья и Покровска. Враг подтянул 61 бригаду морской пехоты РФ, учитывая существенные потери. Зеленский надеется, что украинским военным удастся "завершить так, как оно идет". Кроме бригад ВСУ, там присутствуют Нацгвардия и штурмовые подразделения.

Вооруженные Силы делают там все, чтобы уничтожить врага. На сегодняшний день около 330 километров под нашим контролем, освобождено 160, и более 170 зачищено от врага. Мы понимаем, что именно туда они сейчас будут опрокидывать личный состав, чтобы сохранить позиции. Владимир Зеленский, президент Украины

Ситуация на Покровском направлении по данным Генштаба ВСУ от 20.09.2025

Купянское направление

Бои на Купянском направлении не прекращаются, россияне пытаются захватить город. По словам Зеленского, в районе Купянска действуют сильные украинские подразделения, которые уничтожают россиян. Враг также сосредоточен в этом направлении.

В середине города проходят контрдиверсионные мероприятия, там наши подразделения занимаются зачисткой. Мы считаем, что россияне там будут уничтожены. Владимир Зеленский, президент Украины

Ситуация на Купянском направлении по данным Генштаба ВСУ от 20.09.2025

Что происходит на Сумщине, Новопавловском и Запорожском направлении

В Сумском направлении не прекращаются активные бои. "Новопавловское направление на сегодняшний день без особенностей", — говорит Зеленский.

Он отметил, что ранее считалось, что основными направлениями наступления россиян станут Доброполье-Покровск и Запорожье. Однако у российской армии не хватает сил, поэтому основной удар они направили на Покровск и Доброполье, чтобы показать продвижение.

Зеленский особо акцентировал, что видел расположение сил украинской армии и то, что отчитываются россияне. Они запустили масштабную провокационную компанию, которая якобы за 30 дней оккупирует Покровск и до ноября "восток". Это не так. По словам президента, это свидетельствует о том, что командованию РФ передают другие данные.

Их доклады отличаются очень сильно от реальности. Там, где мы восстановили положение, у "русских" на картах все наоборот. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина начнет продавать некоторые виды вооружения за границу. Среди предложенных видов, например, морские дроны.