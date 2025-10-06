Хватит ли у Путина ума принять воздушное перемирие Зеленского и что будет в случае отказа

"Одностороннее перемирие": что стоит за предложением Зеленского и возможен ли мораторий на удары по энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одностороннее прекращение огня в небе должно открыть путь к настоящей дипломатии. Заявление появилось вскоре после очередной массированной атаки РФ — в ночь на 5 октября российские ракеты и дроны снова избивались по украинским объектам критической инфраструктуры. Москва фактически вернулась к тактике энергетического террора, пытаясь истощить систему поставок электроэнергии и газа накануне зимы.

Но одновременно Россия сама ощущает на себе последствия ударов украинских дальнобойных дронов и ракет. Атаки на НПЗ, нефтебазы и заводы оборонной промышленности уже повлекли за собой дефицит горючего, рост цен и срывы поставок внутри РФ. Именно поэтому возникает ключевой вопрос: может ли Кремль позволить себе отказ от "воздушного перемирия", и какая из сторон терпит большие потери в продолжении этой "войны энергетик"? "Телеграф" попытался найти ответы на эти вопросы.

Украина без света, Россия без горючего

Города на севере и востоке Украины снова переживают самые темные сценарии зимы 2022-2023 года. Славутич постепенно возобновляет электроснабжение после блекаута, Чернигов ежедневно под ударами дронов, в Полтавской области уничтожены предприятия газодобычи. В Харькове потеряны две ключевые подстанции, и мэр города уже прогнозирует "самую сложную зиму за все время войны".

"Стратегическая цель России – победить дух украинцев задачей ударов по энергетике, гражданским, школам, садикам. Путин пытается уничтожить жизнеобеспечение каждого региона и области. Это его главная идея", – в эфире 24 канала сообщил экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в комментарии "Телеграфу" отметил, что Украина остается более чувствительной по поводу ударов по критической инфраструктуре. Ведь враг бьет по генерирующим и распределительным системам. Однако назвать украинские атаки нерезультативными тоже нельзя.

Виталий Кулик/Facebook-страница

Они бьют именно по маневровым мощностям: выбивают трансформаторы, пытаются создать аварийные ситуации у АЭС, и таким образом снизить поставки энергии в регионы. Поэтому и для нас это существенные удары гораздо мощнее, чем наш ответные удары, если говорить о последствиях Виталий Кулик

С начала августа 2025 года Украина наносит удары по крупным нефтеперерабатывающим предприятиям внутри РФ – совокупный объем мощностей для производства бензина и дизельного горючего снизился на 6% в августе и еще на 18% в сентябре. Именно поэтому Виталий Кулик считает, что удары по НПЗ бьют по энергетической сфере России, и последствия этих атак настигают Москву уже в виде дефицита горючего.

"Это связано не только с экспортом нефти и нефтепродуктов, но и с внутренним рынком Российской Федерации, что мы уже наблюдаем в виде очередей на бензоколонках и проблем с поставками", — пояснил он.

Логично отметить, что у россиян есть возможность наносить удары и по украинским заправкам и базам, однако, как говорит Виталий Кулик, они сами не видят в этом смысла.

"Мы показали в начале великой войны, что диверсификация — большая штука. Мы спокойно можем подтянуть необходимое количество горючего из западных границ к центру, к потребителю достаточно быстро и это не создаст избыточного прямого дефицита в отличие от России", — говорит эксперт.

В то же время в России такая схема не сработает, поскольку система построена иначе. Проще говоря, гнать фуры с бензином из Урала в Москву сложно и не слишком выгодно.

Экономист, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний считает, что именно Россия страдает от украинских ударов больше.

Тарас Загородний/Общественное

"Россияне несут больше потерь, потому что они под санкциями находятся, они не могут быстро это все восстанавливать. За нами Европейский Союз, за нами Соединенные Штаты Америки, есть возможность довезти необходимое оборудование", — считает он.

"Война выносливости инфраструктур": кто больше шансов на победу?

Говоря о перспективах продолжения этих ударов, Тарас Загородний отмечает, что задачей Украины является обвал российского тыла – выиграть войну без нанесения максимального ущерба на территории РФ невозможно.

"Топливный кризис влечет за собой экономический кризис. Экономический кризис влечет за собой много проблем, связанных с конфликтами, которые там будут рождаться. А удары по НПЗ влекут за собой не только отсутствие поступлений в бюджет, это и падение прибыли нефтяных компаний, это и невозможность сохранять огромные объемы нефти. восстановить", – говорит эксперт.

Виталий Кулик также обращает внимание на то, что украинские удары приводят войну непосредственно к российскому потребителю, ранее за театром боевых действий и обстрелам украинских городов наблюдал только в экране телевизора.

" Это уже определенный вызов для как российской пропаганды, так и российской политической системы, режима, поскольку недовольство начинает трансформироваться. То есть, раньше была такая неосознанная агрессия, которую пытались опрокинуть на украинцев. Сейчас это – неосознанная агрессия и злоба – направляется в сторону чиновников. И это уже первый шаг к определенным политическим условиям".

По его словам, россияне все еще надеются, что смогут "выключить" какие-нибудь города или отдельные регионы. И кое-что действительно удается: Шостка на Сумщине уже несколько дней подряд остается без света и воды, в Черниговской области отключения электроэнергии продолжаются по полсутки.

"То есть это все, их удары, они действительно работают. Но по ним это тоже бьет. И если удары не соизмеримы по последствиям, они все больше и больше ощутимы", – заключает он.

Продолжение ударов означает долгую "войну выносливости инфраструктур". Украина, несмотря на свою чувствительность к ударам по генерации и распределению, имеет внешнюю поддержку и гибкую логистику горючего; Россия — структурные узкие места (НПЗ, централизованная логистика), которые уже отражаются на внутреннем рынке и политической стабильности.

Что означает "одностороннее перемирие" Зеленского

Политолог Евгений Магда отмечает, что воздушное перемирие, предложенное украинским президентом, – один из элементов для того, чтобы показать возможность Украины выступить с инициативой, которое приведет к сокращению боевых действий.

"Понятно, что Украина пытается соблюдать законы, правила ведения войны, но в любом случае, логика того, что мы сможем уничтожить все российские НПЗ, она, конечно, имеет право на жизнь", — отмечает эксперт. По его мнению, проблема все же состоит в том, что конкурировать на мировом рынке за покупку бензина или дизельного топлива Украине будет сложно – хотя бы потому, что у России больше денег.

Политолог Евгений Магда/Facebook

Поэтому нам придется совмещать политический компонент, совмещать стремление к определенным маневрам политическим. Я думаю, что на позицию Зеленского соответствующим образом еще и давит стремление Дональда Трампа как можно скорее закончить российско-украинскую войну. И Украина в таком случае просто должна быть активнее. Это ее, так сказать, политический мастхев Евгений Магда

В сообщении Зеленского говорится именно об "одностороннем перемирии" в воздухе. Однако Председатель совета резервистов Сухопутных сил ВСУ Иван Тимочко считает, что это не значит, что по Украине бить будет можно, а мы будем сидеть, сложа руки.

"Президент уже оговорился, что "одностороннее перемирие" только при условии, если нам будет предоставлено больше систем противовоздушной обороны, когда будет больше прикрытия воздуха наших союзников. И, кроме того, не забываем, что по состоянию на сегодняшний день мы задекларировали и имеем ряд ракет, которыми мы можем даже на точечные какие-то враждебные провокации".

Иван Тимочко/пресс-служба ЛНУ им. Франко

Виталий Кулик отмечает, что Зеленский предложил режим тишины уже сейчас, когда от американцев поступила необходимая помощь, в том числе и ПВО, и гарантированные поставки. Очевидно, что сейчас можно браться и за перемирие. Сами россияне, по его мнению, еще будут тянуть с каким-то результатом в отношении этих переговоров.

"Может еще неделю-две они потянут, чтобы нанести какие-то нам дополнительные поражения, но потом что-то мне подсказывает, что мы можем стать свидетелями нового раунда переговоров. И именно вокруг этих энергетических мораторий будет крутиться вся история", — заключает эксперт.

Остается неопределенным, что именно подразумевается под "односторонним прекращением огня в небе". Речь идет об инициативе Украины с ожиданием зеркальной реакции Москвы или о предложении, при котором воздушные удары прекращаются только с одной стороны, в то время как боевые действия на земле будут продолжаться?

Пока официальных разъяснений на этот счет не было. Но, как отмечают эксперты, даже само появление такого предложения свидетельствует: Киев пытается не только реагировать на действия Москвы, но и формировать собственную повестку дня — одновременно демонстрируя политическую субъектность и готовность к переговорам с позиции силы.

От неба до земли: может ли "воздушная пауза" перерасти в настоящее перемирие?

Вопрос перехода от временной "воздушной паузы" к установившемуся перемирию на земле — центральный для оценки дальнейшей траектории конфликта. Иван Тимочко констатирует, что военная логика Путина заставляет его держаться в бою, пока режим не окажется в крайнем риске:

Шагом для перемирия на земле могут стать разве что большие потери русской армии. Настолько огромно, что только это может привести к тому, что боевые действия станут нерациональными. Потому что, к сожалению, я думаю, они заставят медведей на велосипедах делать электричество, на оленях ездить, но наступать они будут Иван Тимочко

Виталий Кулик также считает, что перемирие в небе необязательно повлечет за собой и перемирие на земле, поскольку последнее обусловлено политической волей – то есть переход к конкретным договоренностям.

"Когда кейс переходит в плоскость реализации, когда уже есть дата подписания, конфигурация протокола о перемирии, тогда возможно наступит перемирие на земле", — указывает он.

По его словам, уже существуют мнения о том, что сейчас возникает благоприятное окно возможностей для перемирия на земле, а именно погодные условия – приближающаяся зима, будущие заморозки, сама интенсивность боевых действий может быть снижена.

"Соответственно, целесообразность активизации боевых действий в этот период может подтолкнуть стороны к перемирию на земле с элементами политического кейса, когда мы будем готовы поговорить о линиях разграничения, о гарантиях, о моделях и т.д.", — заключает эксперт и говорит, что основной задачей Украины должно оставаться сопротивление россиянам и побуждение.

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний считает, что россияне вообще ни на одно перемирие не готовы, и это хорошо отслеживается в заявлениях политического руководства страны. В частности, сам Путин говорил, что никакого перемирия не будет, пока Украина не выведет войска из четырех областей и официально откажется от курса в НАТО.

"Если будет полностью перемирие – это будет означать, что они наступать не смогут. Они же не хотят перемирия, они вроде бы обещают, что не будут бить по энергетике, но они не обещают, что будет остановка по фронту. Поэтому перспектив здесь никаких нет", – считает он.

Итак: перспектива перерастания "воздушного перемирия" в настоящее перемирие на земле сегодня ограничена. Теоретически возможные благоприятные окна, но для реального перехода нужны либо существенное ослабление российской военной способности, либо политическое согласование комплексного пакета. Без одного из двух факторов полноценное прекращение наземных боевых действий вряд ли наступит.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Россия обвинила Украину в том, что она якобы взяла паузу в переговорах о завершении войны. В Кремле заявили, что не готовят встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.