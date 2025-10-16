"Малюк действует системно": эксперт об эффективности подразделений СБУ на фронте

Кроме эффективности на фронте, Служба безопасности успешно бьет по российским объектам в тылу

Подразделения СБУ — одни из лучших на фронте по количеству пораженной техники врага. И в определенной степени это заслуга именно главы Василия Малюка, который превратил СБУ в непосредственно воюющую спецслужбу.

Таково мнение политолога Алексея Курпаса.

"Подразделения СБУ уверенно держатся в рейтинге среди наиболее эффективных в Силах обороны. Операторы дронов "Альфы" всегда входят в топ-3 по количеству пораженной техники и личного состава врага. Другие подчиненные Малюка тоже не отстают", — подчеркивает политолог.

По мнению эксперта, опыт СБУ это пример эффективного противодействия врагу, ведь количество ликвидированных россиян ее подразделениями превышает численность самой Службы. Также украинские спецслужбы успешно ликвидируют ценную технику россиян. Так было уничтожено более 2 100 танков (т.е. каждый шестой вражеский танк, подбитый силами обороны – на счету СБУ), 3 800 БМП и почти 4 000 артиллерийских систем.

Политолог напоминает, что помимо поражений на фронте, служба эффективно бьет по объектам на территории РФ.

"Только за последние дни беспилотники СБУ долетели до Башкортостана, где поразили местный НПЗ и устроили мощную ночь хлопка в оккупированном Крыму – там взлетел в воздух морской нефтяной терминал. В кремле часто любят говорить о безграничных ресурсах России. Это миф. Украина должна выстоять благодаря трем факторам: эффективности действий тыла, наращиванию ударов по территории врага и стойкости на фронте. И положительные примеры всех трех факторов у нас с вами есть", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что операторы ударных дронов Центра специальных операций "А" СБУ поразили места сосредоточения техники и живой силы врага. Яркие ночные "фейерверки" снабдили дроны "FP-2" со 105-килограммовой боевой частью. Другое подразделение ГУ "Д" лишь через месяц уничтожило несколько "больших" целей : ТОС "Сонцепек" и РЛС "Зоопарк", ориентировочной стоимостью свыше 30 миллионов долларов.