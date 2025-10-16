"Миф о всесильности рассыпался". В СБУ прокомментировали заявления Кремля о "Паутине"

В ходе спецоперации было уничтожено примерно 34% авиации РФ

Служба безопасности Украины опровергла громкое заявление Кремля о спецоперации "Паутина". Ведь слова руководителя ФСБ Александра Бортникова, что ""Паутина" не нанесла значительных потерь авиации РФ", не являются правдой.

Что нужно знать:

Спецоперация "Паутина" прошла 1 июня 2025 года

Бортников обвинил спецслужбы Великобритании в помощи в операции

В результате "Паутины" был поражен 41 российский самолет

Как сообщили в пресс-службе СБУ, заявления о том, что спецоперация "Паутина" якобы проводилась под кураторством иностранных партнеров и не нанесла существенного ущерба войскам РФ — неправда. Это еще одна попытка Кремля оправдать собственный провал и манипуляция вниманием аудитории.

"Благодаря сотрудникам СБУ и их работе миф о "всесильности ФСБ" рассыпался прямо на глазах и сгорел вместе с самолетами стратегической авиации РФ", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "Паутина" – это уникальная, сложная и многоуровневая спецоперация, которую СБУ реализовала исключительно собственными силами. Также напомнили слова главы Службы генерал-лейтенанта Василия Малюка: "Мы будем отвечать на российский террор и уничтожать врага повсюду – на море, в воздухе и на земле. А если нужно – достанем и из-под земли".

Что заявил Бортников

Глава ФСБ обвинил спецслужбы Великобритании в том, что под их "патронажем" на территории России проводятся "акции терроризма и диверсии". Он убежден, что британские спецслужбы занимались операцией Службы безопасности Украины "Паутина", в результате которой в начале июня были уничтожены или повреждены российские военные самолеты на нескольких аэродромах.

"Англичане же обеспечили ее дальнейшее пропагандистское сопровождение, вбрасывая в СМИ "фальшивки о якобы огромном вреде" и исключительно украинское "авторство" диверсии", — утверждает Бортников.

Уникальная спецоперация "Паутина"

16 июня в России на российских аэродромах Оленья, Иваново, Дягилево и Белая раздались мощные взрывы. Ведь украинские дроны, которые доставили в зону действия фуры, атаковали самолеты РФ. Более того, БПЛА имели элементы искусственного интеллекта для выполнения миссии, чтобы в случае потери сигнала продолжить работу.

Ход "Паутины" лично контролировал президент Украины Владимир Зеленский, а руководил подготовкой и проведением — глава СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк.

Кадр из "Паутины"

В результате Служба безопасности Украины поразила 41 самолет РФ, то есть 34% всей стратегической авиации противника. Среди них – Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160, которыми оккупанты обстреливали мирные украинские города, а также уникальные вражеские самолеты-разведчики А-50.

