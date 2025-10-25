Остались без воды при отключении света? Вот решение за копейки (видео)

Отключили свет – нет воды? Это недорогое устройство заменит кран.

В случае отключений электроэнергии часто возникает проблема с подачей воды в дома. И если воду можно набрать, то удобно умыться или помыть руки становится сложнее.

Блогер tais__life в Инстаграме поделилась лайфхаком, как можно сделать свой быт удобнее благодаря наличию одной вещи. Речь об электрическом насосе для воды. Электрический двигатель внутри него создает вакуум внутри насоса, затягивающий воду из бутылки через входную трубку. Жидкость под давлением выходит через "носик", создавая своеобразный кран.

Забор воды можно производить как из, например, небольшой емкости для быстрого мытья рук, так и из большей бутыли для длительных водных процедур. Отметим, что если иметь в запасе термос или грелку с горячей водой, жидкость в бутыли можно разбавить и принять даже небольшой теплый душ.

Стоимость помпы для воды разная. Самый дешевый вариант можно найти и за 100-120 грн, но в большинстве своем цен — до 300 грн за штуку. Ее также нужно регулярно заряжать.

Помпа для воды на одном из маркетплейсов

Этот лайфхак особенно полезен жителям многоэтажек, ведь в случае отключения электроэнергии, мощности генераторов на насосных станциях не хватит для подкачки воды на верхние этажи.

