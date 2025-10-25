Залишились без води під час відключення світла? Ось рішення за копійки (відео)

Відключили світло — немає води? Цей недорогий пристрій замінить кран

В разі відключень електроенергії, часто виникає проблема з подачею води в будинки. І якщо воду ще можна набрати, то зручно вмитися чи помити руки стає складніше.

Блогерка tais__life в Інстаграмі поділилась лайфхаком, як можна зробити свій побут зручніше, завдяки наявності однієї речі. Мова про електричну помпу для води. Електричний двигун всередині неї створює вакуум всередині помпи, що затягує воду з пляшки через вхідну трубку. Рідина під тиском виходить через "носик", створюючи своєрідний кран.

Забір води можна робити як з, наприклад, невеликої ємності для швидкого миття рук, так і з більшого бутля для тривалих водних процедур. Зазначимо, що якщо мати в запасі термос або грілку з гарячою водою, рідину в бутлі можна розбавити і таким чином прийняти навіть невеликий теплий душ.

Вартість помпи для води різна. Найдешевший варіант можна знайти і за 100-120 грн, але здебільшого цін — до 300 грн за штуку. Її також потрібно регулярно заряджати.

Помпа для води на одному з маркетплейсів

Цей лайфхак особливо корисний для мешканців багатоповерхівок, адже в разі відключення електроенергії, потужності генераторів на насосних станціях не вистачить для підкачки води на верхні поверхи.

