Просто, быстро и бюджетно: этот лайфхак спасет продукты во время отключений света

Чтобы спасти продукты, вам не потребуются дополнительные затраты

В Украине из-за российских атак снова начались отключения электричества, поэтому многим приходится искать способы сохранить привычный комфорт. Чтобы продукты не испортились в период перебоев со светом, стоит знать несколько простых лайфхаков.

В Tik-Tok украинка поделилась способами, которые помогут сохранить свежесть вашей зелени, яиц и других продуктов. Это нужно запомнить!

Как сохранить продукты без света

Во время отключений электричества важно не только запастись терпением, но и знать, как продлить свежесть продуктов. Для этого нужно заранее заморозить несколько пластиковых бутылок с водой. Когда электричество отключат, просто разложите их рядом с продуктами и они будут поддерживать прохладу.

Чтобы зелень дольше оставалась свежей, используйте простой трюк: в контейнер налейте немного воды, положите бумажное полотенце, затем зелень и накройте ее вторым влажным полотенцем.

Как сохранить зелень свежей

Сохранить свежими яйца можно с помощью растительного масла. Просто смажьте их тонким слоем, чтобы оно создало невидимую пленку, которая не даст влаге испаряться и не позволит бактериям проникнуть внутрь.

Что касается молочных продуктов, то их лучше держать ближе к задней стенке холодильника, где температура всегда немного ниже, чем в дверцах. Это поможет им оставаться свежими даже дольше обычного.

